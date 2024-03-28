美債務滾雪球 最快5年創新高 華爾街大佬：看起來開始像日本

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）擔心美國「滾雪球般的債務」。（路透）

全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對美國「滾雪球般的債務」憂心忡忡。他呼應了美國國會預算 處（CBO）對美國債務將在五年內創新高的預測。

芬克在致貝萊德投資 人的年度信函裡呼籲美國的領導人關注債務問題，他說：「有個不妙的狀況是，美國經濟開始看起來像1990年代末和2000年初的日本，當時債務規模超過國內生產毛額（GDP），導致撙節開支和經濟停滯期。

這呼應了無黨派的CBO新近的分析，該辦公室3月20日預計，到2029年，公眾背負的債務將達到有史以來最高水準，占經濟的107%，到2054年，債務將達到經濟的166%。該數據公布於美國總統拜登 3月23日簽署1.2兆美元撥款法案之前，該法案是為了讓聯邦機關能夠運作到今年9月。

芬克和CBO都警告了償債的風險。CBO預測，到2054年，債務的利息支出成本將增加一倍，達GDP的6.3%，加上社會安全計畫的成本上升，「財政和經濟前景將面臨重大風險」。

芬克表示，債務危機可以避免，但不能只靠加稅和減支來解決，他呼籲採取「有利於經濟成長的政策」，如基礎建設的投資，尤其是在能源領域。