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美債務滾雪球 最快5年創新高 華爾街大佬：看起來開始像日本

編譯季晶晶／即時報導
貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）擔心美國「滾雪球般的債務」。（路透）
貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）擔心美國「滾雪球般的債務」。（路透）

全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對美國「滾雪球般的債務」憂心忡忡。他呼應了美國國會預算處（CBO）對美國債務將在五年內創新高的預測。

芬克在致貝萊德投資人的年度信函裡呼籲美國的領導人關注債務問題，他說：「有個不妙的狀況是，美國經濟開始看起來像1990年代末和2000年初的日本，當時債務規模超過國內生產毛額（GDP），導致撙節開支和經濟停滯期。

這呼應了無黨派的CBO新近的分析，該辦公室3月20日預計，到2029年，公眾背負的債務將達到有史以來最高水準，占經濟的107%，到2054年，債務將達到經濟的166%。該數據公布於美國總統拜登3月23日簽署1.2兆美元撥款法案之前，該法案是為了讓聯邦機關能夠運作到今年9月。

芬克和CBO都警告了償債的風險。CBO預測，到2054年，債務的利息支出成本將增加一倍，達GDP的6.3%，加上社會安全計畫的成本上升，「財政和經濟前景將面臨重大風險」。

芬克表示，債務危機可以避免，但不能只靠加稅和減支來解決，他呼籲採取「有利於經濟成長的政策」，如基礎建設的投資，尤其是在能源領域。

投資 拜登 預算

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