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蘋果在美挨告股價慘摔4% 市值蒸發1,130億美元

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果在美挨告，股價21日慘摔4%，市值蒸發1,130億美元。（路透）
蘋果在美挨告，股價21日慘摔4%，市值蒸發1,130億美元。（路透）

大西洋兩岸的監管機構都把目光投向蘋果公司，令投資人擔心蘋果遭到重罰，市場主導地位受到威脅。這家iPhone製造商在遭到美國司法部與15個州提起反托辣斯訴訟後，股價21日重挫4%，單日市值蒸發約1,130億美元。

美國司法部和16位檢察官21日控告蘋果公司違反反托辣斯法；在歐洲，蘋果據傳將面臨調查，以確認該公司是否遵守「數位市場法」（DMA）。

蘋果公司股價21日下跌4.1%至每股171.37美元，市值蒸發約1,130億美元，使得年初迄今的跌幅擴大到11%。蘋果曾經以超過3兆美元的市值位居全球最有價值的公司，但到了2024年，其表現卻落後於那斯達克100指數和標準普爾500指數。

這並不是蘋果第一次受到監管審查。蘋果和其他大型科技公司多年來一直面臨透過壓制競爭對手來謀取利益的指控。

美國這起周四在紐澤西州聯邦法院提起的訴訟，指控蘋果阻止競爭對手使用其裝置上的硬體和軟體功能。歐洲可能啟動的調查則是聚焦蘋果針對應用程式商店開發商的新費用、條款和條件。歐洲這項研議中的調查也針對蘋果的一些競爭同業。

喬治華盛頓大學法學院反托辣斯教授Bill Kovacic說：「到了某個時候，大量的案件和隨之而來的審查就會真正拖累這些公司的運作方式」，「即使他們贏了訴訟，但在很大程度上他們還是輸了」。

蘋果對美國當局發動的訴訟回應說，提訴的事實和依據法律都是錯誤的，此舉會開一個危險先例，讓政府得以插手設計人民的技術。蘋果矢言會堅決反對。該公司沒有針對在歐洲可能被調查一事的消息提出回應。

美國這起訴訟指控蘋果使用自家對於iPhone上的App經銷權力，阻撓原本可讓消費者更容易更換手機的創新。根據美國司法部的說法，蘋果一直拒絕支援跨平台通訊App、限制第三方的數位錢包與非蘋果的智慧手表，並且封殺行動雲端串流服務。

美國司法部列舉五項科技例子來凸顯蘋果抑制競爭，包括超級App、雲端串流遊戲App、通訊App、智慧手表與數位錢包。蘋果近期已經增加支援雲端遊戲服務，並且表示今年稍後將增加RCS跨平台通訊服務。

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