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Lululemon北美業績停滯 股價摔逾10%

編譯季晶晶／綜合外電
Lululemon上季的北美銷售停滯，本季和全年度展望均遜於市場預期。（路透）
Lululemon上季的北美銷售停滯，本季和全年度展望均遜於市場預期。（路透）

瑜珈運動服飾商Lululemon Athletica周四發布財報，假日購物季的營收和獲利雙雙優於預期，但因為北美銷售停滯，導致第1季和全年銷售展望低於預期，股價在盤後交易重挫。

在截至1月28日的第4季，該公司營收由一年前的27.7億美元增長16%到32.1億美元，高於市場預期的31.9億美元。淨利潤6.695億美元或每股盈餘5.29美元，高於預期的5美元，也優於去年同期的1.198億美元或每股盈餘94美分。

與同行一樣，Lululemon一直努力應對不確定的需求和可支配支出的放緩。投資人關注Lululemon在銷售占比最大的北美市場的表現，但該公司與去年同期的比較愈發艱難，且注重體驗的消費者也帶來挑戰。

Lululemon上季在美洲的銷售增長9%，不如一年前的29%。海外銷售成長54%，其中中國的銷售躍升78%，其他地區增加36%。

根據StreetAccount的數據，上季的同店銷售增加12%，略低於分析師預期的12.3%。

Lululemon預計本季淨營收將增長9%至10%，到21.8億至22億美元間。根據LSEG，分析師預期22.5億美元，或增長12.5%。

本年度營收將在107億至108億美元間，意味增幅介於11%到12%間，不如去年度的19%。分析師對營收的平均預期為109億美元。

該公司股價在盤後立刻下跌逾11%至425.35美元。截至周四收盤，該股今年來下跌6.3%，表現遜於標普500指數勁揚9.9%。

但部分分析師表示，這家總部位於溫哥華的零售商財測通常比較保守，隨後經常超出預期。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的Poonam Goyal說：「他們的業績將超過其保守預期。機會很多，尤其是在海外和男裝領域。」

為吸引更多購物者，該公司的產品將出新色，並增加0號到4號碼（美國客群的主要尺碼）品項。這家瑜珈運動服飾商預計今年展店35到40家，主要注重中國的擴張。

該公司預計到2026年，營收淨額可達125億美元，部分原因是計劃加強電子商務、國際銷售和男裝銷售。

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