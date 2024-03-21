這家美國大型基金公司 不相信Fed今年會降息

儘管利率點狀圖顯示Fed官員仍預期今年將降息三次，釋出的訊息讓市場歡騰，但先鋒便是不信。(歐新社)

資產管理公司先鋒集團（Vanguard）認為聯準會（Fed）今年不會降息 ，這與Fed官員依然預期今年降息三次的觀點相悖。

先鋒的資深經濟學家Shaan Raithatha在CNBC節目「Squawk Box Europe」上說，其基本情境是Fed今年不降息，對各國央行 和市場來說，會產生偌大的影響。

他表示：「你們都看到了，市場預期的降息次數，從今年初的七次下降至三次。」「因此，這取決於原因為何，若是因為經濟表現強勁，尤其是供給面驅動的成長（這也會造成通膨減緩），或許股市能維持漲勢，但在先鋒這邊，我們還認為美國股市在當前階段的估值偏高。」

無獨有偶，Sycamore樹資本合夥公司共同創辦人暨執行長Mark Okada上周也說，Fed今年「很有可能」不降息。

至於其他央行何時調降利率，Shaan Raithatha說：「這有點像是貓捉老鼠，大家都有點害怕在Fed之前採取行動，瑞士央行顯然是個例外，但那裡的通膨問題稍微不同。」

他說：「我認為，對歐洲央行（ECB）來說，歐元的情況是關鍵。目前市場反映的是Fed和ECB會採取類似的路徑，而我們的觀點略有不同。」

他表示，若Fed確實在今年都按兵不動，「而ECB有降息，那就會引起歐元匯率 變動的問題，可能會貶值，不知會貶多少，但在極端的假設之下，若歐元貶到平價，顯然會進一步重燃通膨的擔憂」。