WSJ：台積電在美日建廠 際遇大不同

日本在不到兩年內，為台積電提供逾30億美元補貼，使台積電的半導體工廠得以在日本熊本拔地而起，並在今年如期開始量產。(特派記者簡永祥／攝影)

華爾街日報14日報導，日本 在不到兩年內，為台積電 提供逾30億美元補貼，並協助召集數千工人建廠，台積電價值86億美元的半導體工廠得以在日本熊本拔地而起，並在今年如期開始量產；與此同時，台積電也在美國亞利桑納州鳯凰城(Phoenix)建廠，兩者處境卻有天壤之別。

報導指出，拜登政府尚未承諾提供資金給台積電建廠；台積電表示建廠需要台灣專家，試圖從台灣引進人力時卻遇到阻力；台積電原訂美國首家工廠今年開工的計畫已改為2025年，第二家工廠至少延後一年開工，到2027年或更晚。

雖說台積電美國工廠計畫規模比日本更大，而且是要生產更先進晶片 ，台積電也強調兩者設置和業務範疇有別，不宜相比；然而，兩地時序安排大不同，顯示美國和日本政府在指導高科技投資方面的經驗差距和資金差距。

台積電晶片製造設備供應商東京電子(Tokyo Electron)執行長河合利樹(Toshiki Kawai)說：「我認為亞洲有一種追求速度的文化。」參與美國建廠計畫人士則表示，美國正在設定更多足以減緩進程的條件。

目前鳳凰城有數千名工人正在興建兩座半導體工廠，預計總投資達400億元。技術工人短缺、建築成本上升及與當地工會爭議，已導致工程延誤。台積電去年12月和當地工會達成協議，表示台積電將專注雇用當地人，但可引進具專業經驗外國人。

自2022年「晶片法案」通過以來，台積電與美國政府的補貼談判已拖延了逾一年半。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)2月表示，政府將向包括台積電在內的領先晶片製造商提供約280億元資金，但政府收到請求逾700億元。雷蒙多說：「我們正在精打細算。」

台積電為了獲得最大資金支持，延後啟用工廠日期同時談判。台積電董事長劉德音1月表示，政府獎勵措施將影響鳳凰城第二工廠是否決定生產先進晶片。美國顯然很想努力奪回其先進晶片製造領域的世界領導者地位，日本則更注重製造汽車晶片等專用晶片。

台積電發言人表示，該公司與華府的融資談判正穩步進展中，預計明年會在亞利桑納州開始量產，品質與台灣相同。雷蒙多也說她很有信心，「台積電考慮在亞利桑納州做開路先鋒，我們會確保它成功」。