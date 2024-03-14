消息人士：拜登下周宣布補助英特爾在美擴產晶片

知情人士透露，拜登總統與商務部長雷蒙多計劃下周在亞利桑納州宣布給予英特爾數以十億計美元的補助及貸款，使其在美國擴大生產晶片。（路透）

兩名熟知內情人士今天透露，拜登 總統與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）計劃下周在亞利桑納州 宣布給予英特爾數以十億計美元的補助及貸款，使其在美國擴大生產晶片 。

路透報導，英特爾（Intel）拒絕置評。而其中一名消息人士說，英特爾也邀請客戶和供應商參加下周的活動。

美國為提升國內半導體產量，2022年通過527億美元的「晶片法」（Chips and Science Act），其中包括補貼半導體生產的390億美元，以及用於研發的110億美元。英特爾獲得的將是目前為止依該法推出的最重大補助及貸款。

拜登政府上月宣布，全球第3大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）將獲得15億美元。而商務部1月已表示，計劃給予微晶科技公司（Microchip Technology）1億6200萬美元政府補助。

預料給予韓國三星和台灣台積電的補助將在未來幾周內公布。

根據美國半導體協會（Semiconductor Industry Association），美國半導體產能1990年在全球占比為37%，到2020年已降至12%，現在美方目標是降低對中國和台灣的依賴。

台積電2020年宣布在亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）設新廠；英特爾去年也公布計畫，將在亞利桑納州錢德勒（Chandler）園區增建兩廠。即將公布的英特爾補助案，將鞏固該州作為美國國內晶片生產重鎮的地位。