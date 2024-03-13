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「汽車界的蘋果」Fisker傳準備聲請破產 股價近乎腰斬到0.17美元

編譯季晶晶／綜合外電
美國電動車新創品牌Fisker執行長Henrik Fiske於2022年2月28日在西班牙展示旗下電動車款Ocean。（美聯社）
美國電動車新創品牌Fisker執行長Henrik Fiske於2022年2月28日在西班牙展示旗下電動車款Ocean。（美聯社）

美國電動車新創品牌Fisker的股價周三盤中下跌超過40%，此前華爾街日報援引知情人士的消息報導，這家陷入困境的電動車製造商已聘請重組顧問，協助處理可能的破產聲請。

兩周前，Fisker警告它有現金耗盡的風險，正與一家未透露名字的大型車廠洽談投資或聯合開發一個或多個電動車平台。

Fisker於2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式上市，因其戰略是將電動車的實際製造外包、專注於設計和消費者界面元素，因而被譽為「汽車界的蘋果」。

根據華爾街日報周三報導，Fisker聘請了財務顧問FTI Consulting和律師事務所Davis Polk處理可能提出的破產聲請。Fisker上月公布去年銷售為2.73億美元，有超過10億美元的債務。

Fisker及公司高管對破產並不陌生。這家電動汽車製造商的前身是Fisker Automotive，經營約六年後在2013年聲請破產。Fisker Automotive創辦人、丹麥設計師Henrik Fisker在破產之前因董事會內訌辭職，但他保留了部分品牌權利，並繼續創建和領導Fisker。

Fisker謝絕發表評論。

過去一年，Fisker股價下跌95%，相較下，標普500指數的漲幅約34%。該股上市首日的收盤價為10.14美元，周三在正常交易時段還上漲3.53%到0.32美元，但盤後重挫47%到0.17美元。

破產 電動車 華爾街

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