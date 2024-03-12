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美元走升 美國2月通膨高於預期

編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）終場上漲0.1%，報102.95。（路透）
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）終場上漲0.1%，報102.95。（路透）

美元周二在震盪交投下走升，美國2月通膨高於預期，略為降低聯準會（Fed）6月降息的預期。

美元在數據公布之初跳漲，然後下跌，最終在市場消化數據後走升。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）終場上漲0.1%，報102.95。

對政策敏感的2年期美國公債殖利率上漲約6個基點至4.59%，10年期公債殖利率上漲5.6個基點至4.15%

美國勞工部的報告顯示，2月消費者物價指數年增3.2%，原估為上漲3.1%。剔除波動較大的食品和能源的核心CPI年增率為3.8%，原估漲幅為3.7%。

美元兌日圓升值0.5%，報147.66日圓。日本央行總裁植田和男對日本經濟的評估略低於1月，而日本財務大臣鈴木俊一則表示，日本還沒有到可以宣布已戰勝通縮的階段，日圓隨之下跌。日本央行將在下周召開政策會議。

日本最大的工會聯合會日本勞動組合總連合會要求今年加薪5.85%，30年來首次超過5%。

其他貨幣對中，歐元兌美元持平於1.0925美元，上周曾觸及約兩個月高點。

貨幣市場完全消化了歐洲央行在6月首次降息的可能性，並預計今年將累計降息100個基點。

日本 殖利率 央行

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