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蘋果公司：擬在上海和深圳擴建、新增實驗室

記者謝守真／即時報導
圖為上海南京東路步行街上蘋果直營店。（本報資料照片／記者謝守真攝影）
圖為上海南京東路步行街上蘋果直營店。（本報資料照片／記者謝守真攝影）

美國蘋果公司將增加在中國的投資。蘋果中國12日宣布，擴大在中國的應用研究實驗室，以支援產品的製造。公司將提升上海研究中心的能力，為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支援，並且將在今年晚些時候在深圳開設一個新的應用研究實驗室，以深化與當地供應商的合作。

據蘋果中國官網消息，蘋果副總裁、大中華區董事總經理葛越表示，新增的投資主要用在兩方面：第一，提升上海研究中心的能力，使其可以為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支援；

第二，今年晚些時候，蘋果還將在深圳開設一個新的應用研究實驗室，為整個區域的員工提供更強大的支持，並深化與本地供應商的合作。而這間全新實驗室將增強其iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試與研究能力。

葛越稱，此次投資將進一步深化蘋果的承諾，並更好地支持蘋果產品開發。他指出，截至目前，蘋果已為其應用研究實驗室投資超過人民幣10億元，而隨著深圳新設施的增加，這項投資將持續成長。

據悉，上述實驗室為全球的工程和設計團隊提供資源，幫助其測試原型、進行改進，並確保每款設備都能達到蘋果的質量和性能標準。對此，葛越提到，實驗室緊鄰生產和組裝基地，工程師可與供應商密切合作，分享高科技生產流程方面的專業知識，以實現即時調整，並幫助供應商提高效率並節省寶貴的時間。

另，蘋果表示，此次擴建是蘋果持續投資中國研發發展的延續。目前，蘋果公司在北京、上海、蘇州和深圳設有研發中心。過去五年，蘋果在中國的研發團隊規模已翻倍，而此團隊在人像光效和夜間模式等功能的開發中發揮關鍵作用。

事實上，據市場調查機構Counterpoint Research最新數據，蘋果智慧手機iPhone今年首六周在中國市場的銷售下滑了24%，使得蘋果在當地智慧手機市占率落居至第四名，冠軍頭銜已被中國本土品牌Vivo取而代之。

此前，蘋果手機在中國於2月底又大降價，包括天貓、京東的蘋果官方旗艦店，加上店鋪券和平台券後，iPhone 15 128G售價僅為人民幣4849元（約679.17美元），iPhone 15系列其他產品也均創下官方旗艦店歷史新低。本次降價幅度均在人民幣千元（約140美元）以上。

蘋果在中國的應用研究實驗室是其全球團隊的重要資源。（取材自蘋果中國官網）
蘋果在中國的應用研究實驗室是其全球團隊的重要資源。（取材自蘋果中國官網）

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