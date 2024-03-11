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日圓連續五日走升又見146字頭 這一波漲了2.5%

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周一尾盤升值0.1%至146.95日圓，周二早盤續升至146.77。（路透）
日圓兌美元周一尾盤升值0.1%至146.95日圓，周二早盤續升至146.77。（路透）

日圓兌美元周一連續五個交易日走升，主要受到日本經濟成長數據上修以及日本央行可能在下周政策會議上退出負利率的預期的支撐。

日圓兌美元周一尾盤升值0.1%至146.95日圓，周二早盤續升至146.77。

路透引述消息人士報導，日本最大企業大幅加薪的預期之下，越來越多的日本央行決策者開始傾向在3月18-19日的會議上結束負利率。今年「春鬥」工資談判結果將於周三公布。

Klarity FX執行董事Amo Sahota說：「我們已經從關注日本央行在4月會議上採取利率行動轉向3月。但我現在更傾向於在4月行動。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）也上漲0.2%至 102.869。

Monex USA外匯交易員Helen Given說：「（Fed主席）鮑爾曾多次表示，Fed一直在尋找勞動市場走軟的跡象，而上周五公布的數據──雖然表面上相當火熱，但似乎已經顯示必要的裂痕，可以提前推動政策。」

交易者目前認為Fed最可能在6月首度降息，但周二重要的消費者通脹數據可能會改變這一預測。

歐元貶值0.1%至1.0924美元，上周五跳升至1.0980美元的1月12日以來高位。歐洲央行上周四將利率維持在紀錄高位，同時謹慎為今年降息打下基礎。

英鎊兌美元貶值1.1%至1.2807美元，上周五一度升至7月下旬以來的最高點1.2890美元，因市場押注英國央行的降息步伐將慢於美聯儲或歐洲央行。周二英國將公布就業和工資數據，英鎊將面臨考驗。

央行 日本 利率

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