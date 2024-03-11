日圓連續五日走升又見146字頭 這一波漲了2.5%

日圓兌美元周一尾盤升值0.1%至146.95日圓，周二早盤續升至146.77。（路透）

日圓兌美元周一連續五個交易日走升，主要受到日本 經濟成長數據上修以及日本央行 可能在下周政策會議上退出負利率 的預期的支撐。

日圓兌美元周一尾盤升值0.1%至146.95日圓，周二早盤續升至146.77。

路透引述消息人士報導，日本最大企業大幅加薪的預期之下，越來越多的日本央行決策者開始傾向在3月18-19日的會議上結束負利率。今年「春鬥」工資談判結果將於周三公布。

Klarity FX執行董事Amo Sahota說：「我們已經從關注日本央行在4月會議上採取利率行動轉向3月。但我現在更傾向於在4月行動。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）也上漲0.2%至 102.869。

Monex USA外匯交易員Helen Given說：「（Fed主席）鮑爾曾多次表示，Fed一直在尋找勞動市場走軟的跡象，而上周五公布的數據──雖然表面上相當火熱，但似乎已經顯示必要的裂痕，可以提前推動政策。」

交易者目前認為Fed最可能在6月首度降息，但周二重要的消費者通脹數據可能會改變這一預測。

歐元貶值0.1%至1.0924美元，上周五跳升至1.0980美元的1月12日以來高位。歐洲央行上周四將利率維持在紀錄高位，同時謹慎為今年降息打下基礎。

英鎊兌美元貶值1.1%至1.2807美元，上周五一度升至7月下旬以來的最高點1.2890美元，因市場押注英國央行的降息步伐將慢於美聯儲或歐洲央行。周二英國將公布就業和工資數據，英鎊將面臨考驗。