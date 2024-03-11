參觀德州工廠後…分析師：特斯拉可能要3年後才有戲唱了

Evercore分析師表示，特斯拉要進入到下一波大幅成長階段，可能會比華爾街想的還久，可能要到2027年。 美聯社

Evercore分析師參觀過特斯拉德州 工廠後表示，這家車廠距離下個大幅成長階段可能還要很多年，而且會比華爾街假設的還要久。

彭博資訊報導，Evercore分析師Chris McNally等人11日在報告中表示，特斯拉愈來愈像是要到2027年才有戲唱了。McNally質疑，該車廠俗稱Model 2的更平價車款，在最好的情況下可能是在2026年生產50萬輛，而非市場共識的逾100萬輛。

特斯拉11日早盤開高走高，一度漲逾3%，不過截至上周五（8日）收盤，特斯拉今年來跌近30%，根據彭博億萬富豪指數，馬斯克 身價也隨之蒸發400億美元，只比Meta執行長查克柏格多70億美元。查克柏格身價從2020年11月至今始終與馬斯克保持一大段距離。

特斯拉執行長馬斯克先前表示，該車廠正處於「兩個大幅成長波段之間」，Model 3和Model Y撐起第一個波段，而第二個波段將從一輛更平價的新世代電動車開始。該公司預計在2025年底前開始在德州廠生產這款新車。

McNally估計，這款新世代車款的原料成本將從28,000美元降至20,000美元，續航力可能約250英里，並沒有配備玻璃車頂，但問題在於特斯拉的駕駛輔助硬體是否會成為標配，該硬體成本估計為2,000至3,000美元。

Evercore如今預期，特斯拉2026年的交車量約為270萬輛，代表Evercore預估，特斯拉到2026年的每股盈餘，將比市場共識低18%至20%。