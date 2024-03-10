我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

Google會凋零嗎？沃爾瑪生成式AI一站式搜索服務來勢洶洶

編譯季晶晶／綜合外電
包括沃爾瑪在內美國零售業者投資AI提供一站式搜索服務，引發Google是否會凋零的疑惑。(路透)
包括沃爾瑪在內美國零售業者投資AI提供一站式搜索服務，引發Google是否會凋零的疑惑。(路透)

美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）強勢宣傳其生成式AI能提供的一站式搜索，顧客策劃活動時可依晚餐或約會等主題進行搜索，不再逐個尋找單件商品，其他零售業者，包括亞馬遜、Instacart和Shopify也都大力投資AI搜索，這引發外界對於搜索引擎Google將來是否會失去光環的疑惑。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上月於財報發布後與分析師通話，談到該公司的生成式AI搜索功能：「我們最感到興奮的是搜索方式進化，以及生成式AI如何幫我們改善客戶和會員的搜索體驗，變成以解決方案為導向的搜索。這一切發生得非常之快。」

沃爾瑪早已大量運用科技，成功抵禦來自亞馬遜的威脅，在零售領域保持領先地位。這家公司的股價日前剛創下新高。

Forrester首席分析師Sucharita Kodali指出，沃爾瑪收購了由前亞馬遜高管Marc Lore創辦的 Jet.com以後，更強調其科技屬性，而在它進行的大量嘗試裡，增加AI搜索功能的成敗成本非常低。

嘗試也可能出錯。Google最近倉促發布Gemini生成式AI就出包了。該公司股價這個月跌跌不休，跌幅已逾8%。Google共同創辦人布林（Sergey Brin）承認發布會「搞砸了」，但否認外界對該公司前景的擔憂。

他說：「商業模式會隨著時間推移而轉變。我個人認為，只要能產生巨大價值，我們能找得出商業模式所在。」

投資AI搜索的零售業者不僅僅沃爾瑪而已。Instacart也有具AI功能的「Ask Instacart」允許顧客根據活動主題進行搜索。亞馬遜AI購物助理Rufus能讓用戶與平台對話以討論需求。Shopify的「語義搜索」（Semantic Search）能協助賣家找到合適商品賣給潛在客戶。

Insider Intelligence分析師Jacob Bourne說，這將成為線上零售商的常態，外界想知道，影響所及，「Google搜索會不會凋零死去？」

Kodali的看法是，Google面臨的威脅沒那麽致命。零售商早期的AI成功不會改變其他許多事仍然高度依賴Google搜索的事實。購物以外仰賴Google的比率占掉搜索次數的90%，因此除非亞馬遜和沃爾瑪涉足另外90%的搜索業務，Google不可能沒落。

Google母公司Alphabet正持續大力投資Gemini和更多的AI工具，以便讓它自己能嵌入其他零售業生態系統，例如Google Cloud提供零售業的Vertex AI搜索 ，以及Conversational Commerce工具，後者允許企業客戶在它們自己的網站和應用程式上置入虛擬的AI客服代表。Google Cloud旗下AI產品的客戶包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、Macy's Ikea、Lowe's和Rainbow Shops。

AI Google 沃爾瑪

上一則

AI革命改變世界 法令規範一路落後

下一則

輝達一年內創投增逾兩倍 在意的不單只是回報

延伸閱讀

Google攜手環保基金會 以衛星追蹤石油業甲烷排放

Google攜手環保基金會 以衛星追蹤石油業甲烷排放
清倉甩賣...洛縣一沃爾瑪將關閉 一律七五折吸客

清倉甩賣...洛縣一沃爾瑪將關閉 一律七五折吸客
Temu去年傳砸20億在Meta登廣告 登Google最大廣告客戶

Temu去年傳砸20億在Meta登廣告 登Google最大廣告客戶
Google畫圈搜尋功能 擴大支援Pixel 7系列手機

Google畫圈搜尋功能 擴大支援Pixel 7系列手機

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56

超人氣

更多 >
漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼

漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
王心凌中國巡演穿紅色玫瑰裝「三角地帶」若隱若現

王心凌中國巡演穿紅色玫瑰裝「三角地帶」若隱若現