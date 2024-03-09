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策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

編譯湯淑君／綜合外電
嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社
嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

美股表面看來牛氣沖天，史坦普500指數今年來一路衝高，如野牛狂奔。但檢視史坦普個別成分股的走勢就會發現，多的是步履蹣跚踉蹌者。

因此，嘉信理財（Charles Schwab）策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但該指數眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。

指數vs.個股表現差很大

MarketWatch報導，嘉信理財策略師團指出，乍看下，美股主要指數近來頻創新高有如輕騎過關，宛如鴨子游水般輕而易舉，殊不知個股走勢卻七上八下。這種整體漲勢強、個股表現亂七八糟的現象，使這波多頭市場顯得與往年「牛」市不一樣，也令人懷疑上漲動力能否持久。

史坦普500指數仍盤旋在2024年創新高的紀錄高點，但成分股波動卻相當劇烈。

嘉信策略師Kevin Gordon在與同事Liz Ann Sonders共同執筆的報告中指出，自年初到3月6日為止，史坦普500指數從今年最高點回落的幅度頂多2%，但普通成分股從今年高峰回跌最大幅度平均深達9%，指數與個股波動幅度落差這麼大「相當異常」，「這種行為不像是典型的牛市」。

Sonders則形容，用「鴨」市來描述更貼切。她說：「現實是，股市行為表現更像隻鴨子，而不是一頭牛：表面平靜，水面下的鴨蹼卻拚命划。」

這種情況在科技股雲集的那斯達克綜合指數更顯著：那指從今年高峰回落幅度最多只有3%，但那指普通成分股從波峰到波谷最大跌幅卻深達23%。

市場頭重腳輕是最大隱憂

Gordon認為，指數波動和緩但個股波動劇烈，顯示市場變得頭重腳輕。市場漲勢集中在一小撮巨型股，其他眾多成分股表現則相對疲弱。

根據FactSet的資料，史坦普500指數2023全年大漲24%，大多是「七大巨頭」的貢獻。這七支巨型股包括：輝達（Nvidia）、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、Alphabet和特斯拉。儘管部分成員2024年表現欠佳，但輝達和Meta超強的漲勢彌補豬隊友表現之不足，還綽綽有餘。

市場廣度（market breadth）--參與漲勢的個股數目--最近已改善。若這種趨勢得以持續，指數與個股之間的波動性差距可望縮小，Gordon和Sonders認為這是美股大盤漲勢要持久的必備條件；否則，個別鴨子如果大多數都沒力氣再繼續划，整體牛市也終將筋疲力竭。

史坦普500 美股 輝達

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