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特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉德國廠因附近高壓電塔疑似遭人縱火而停擺。特斯拉發證實，直到下周末都不會恢復供電。(美聯社)
特斯拉德國廠因附近高壓電塔疑似遭人縱火而停擺。特斯拉發證實，直到下周末都不會恢復供電。(美聯社)

特斯拉（Tesla）股價三天來大跌13%，摩根士丹利下修目標股價，加上德國廠因斷電遲至下周都無法復工，市值已跌出美國上市公司前10名之外。

特斯拉周三下跌2.3%，市值跌到5,622.4億美元，已被Visa超越，13個月來市值首度不在10名之內。

繼其他分析師之後，摩根士丹利下修特斯拉交車量預測，認為特斯拉儘管大幅降價，但中國大陸在內主要市場電動車需求依舊疲軟。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 說：「中國電動車市場供過於求，售價不斷調降。」他預料今年價格競爭將持續下去。

他說：「儘管特斯拉可能是全世界技術最先進的車廠，但產品線可能是所有主要OEM（原廠委託製造業）之中最舊的，幾乎所有產品線都是在新冠疫情之前就有的。」

他將特斯拉股票的目標價從345美元下調至320美元。特斯拉周三收在176.54美元。

特斯拉周三並表示，德國廠預計遲至3月17日之前都不會恢復供電。特斯拉發言人向路透證實：「該廠直到下周末都停電。」

特斯拉估計，此次疑似遭到縱火事件將造成數億歐元損失，單單周二一天就有1,000輛車無法完工。

德國電網營運商E.ON旗下的E.DIS表示，正對造成停電的受損電塔進行臨時搶修，希望儘快恢復對特斯拉的供電，但沒有提供時間表。

特斯拉 德國 電動車

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