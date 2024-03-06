我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商船亞丁灣遇襲釀3死 紅海危機首見有船員喪生

蘋果連跌6天 但股指出現反彈

美股上漲 費半再創新高 鮑爾證詞確認今年遲早降息

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達再漲3.2%，財報公布後已連續五日上漲，連信評公司也看好這家AI公司展望。（路透）
輝達再漲3.2%，財報公布後已連續五日上漲，連信評公司也看好這家AI公司展望。（路透）

美國股市三大指數周三全面上漲，經濟數據和聯準會（Fed）鮑爾在國會的談話，強化市場對今年降息的預期心理。

道瓊工業指數上漲75.86點，漲幅0.2%，至38,661.05點。史坦普500指數上漲26.11點，漲幅0.5%，報5,104.76點；那斯達克綜合指數漲91.96點，漲幅0.6%，收在 16,031.54點。

晶片股在周二暫挫一日後又大漲，費城半導體指數大漲2.4%，五個交易日來第四度刷新收盤新高。台積電ADR大漲4.9%，輝達（Nvidia）再漲3.2%，連續五日上漲，光是今年即大漲85%。穆迪將輝達債信調升至Aa3，成為少數晉身AA評級之列的科技股，前景「正向」，表示還有進步的空間。

史坦普500指數自2023年2月以來還沒有出現過單日下跌2%或以上的情況，持續時間為六年來最長。

投資人的焦點轉向了貨幣政策。鮑爾向國會表示，他預計Fed會降息，而且美國經濟出現衰退的可能性很小，但他沒有對任何放鬆政策的時間表做出承諾，因為對對抗通膨是否取得進一步進展沒把握。

NorthEnd Private Wealth投資長Alex McGrath說：「Fed主席鮑爾今天上午繼續對2024年的降息預期潑冷水，」他指出，鮑爾認為尚未結束對抗通膨。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）Quincy Krosby說，可以明確的是，Fed考慮的不是會不會降息的問題，而是何時開始降息。

數據顯示，美國2月美國民間就業增幅略低於預期。而美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，1月職缺小幅下降，同時招聘人數減少，勞動市場緊張狀況繼續逐步緩解。周五公布的2月非農就業報告可望使勞動市場狀況更加明朗。

史坦普500指數11大類股有九個收高，對利率敏感的公用事業板塊漲近1%，資訊科技股漲0.9%。非必需消費類股跌幅最大，下跌0.4%。

媒體公司Entravision崩跌49.9%，Meta Platforms計劃逐步退出其授權銷售合作夥伴計畫。Meta上漲1.2%。

特斯拉下跌2.3%，連續三日收低，給消費股指數帶來壓力。摩根士丹利分析師下修特斯拉的目標價，儘管大幅降價，但中國在內的主要市場對電動汽車的需求仍在繼續減弱。Baird一位分析師也表示，特斯拉的第1季獲利面臨風險，這表明交付預期仍需下調。

在美國上市的中國電商集團京東第4季營收高於預期並擴大實施庫藏股後，股價大漲16.2%。

加密貨幣相關公司股價上漲，其中Coinbase Global大漲10%，MicroStrategy暴漲18.6%。

降息 鮑爾 特斯拉

上一則

蘋果連跌6天 但股指出現反彈

延伸閱讀

鮑爾眾院證詞：在有把握戰勝通膨前 Fed不急於降息

鮑爾眾院證詞：在有把握戰勝通膨前 Fed不急於降息
為何Fed不急著降息？分析師點出美國經濟這現象

為何Fed不急著降息？分析師點出美國經濟這現象
贏馬斯克20億 貝佐斯資產2000億再登全球首富

贏馬斯克20億 貝佐斯資產2000億再登全球首富
特斯拉德國超級工廠停擺 極左組織坦承縱火釀停電

特斯拉德國超級工廠停擺 極左組織坦承縱火釀停電

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

2024-03-01 10:24
特斯拉執行長馬斯克控告OpenAI及其執行長奧特曼等人，理由是他們違反了馬斯克在2015年協助創立OpenAI時所簽訂的協議。 （路透）

說好「造福人類」卻變成「一心賺錢」 馬斯克告OpenAI和奧特曼違約

2024-03-01 06:15
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺

南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線