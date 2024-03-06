為何Fed不急著降息？分析師點出美國經濟這現象

聯準會主席鮑爾。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 今、明兩天將前往國會作證，市場正等著解讀鮑爾對今年貨幣政策方向所提供的更多線索。

根據英國金融時報報導，分析師今年來已紛紛上調對美國經濟的預測，支撐了經濟「軟著陸」的希望，並且押注聯準會直到夏季前都不會降息 。

美國經濟在2023年最後一季成長強勁，加上美國就業 市場在1月維持韌性，已經讓接受彭博資訊調查的經濟學家現在預期美國國內生產毛額（GDP）今年將成長2%，這比他們去年底預期的數字高約一倍。

EY首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「美國經濟依然非常穩健，是全球成長的主要引擎。」他近期對美國的2024年經濟成長率預估值調升至2.2%，高於先前預估的1.8%。

多數經濟學家現在預測Fed會在6月或7月首度降息，年底前降息3碼或4碼。相較下，1月時的共識預期是今年會降息6次，從3月開始降息。

摩根史坦利首席經濟學家詹特（Ellen Zentner）表示：「更強勁的成長絕對會延長Fed必須採取行動的準備之路。」

一些分析師甚至認為，經濟持久展現韌性，可能代表Fed直到今年底前都不會降息，尤其是市場本身的預期幫助壓低公債殖利率，等同幫Fed部分代勞降低資金成本的工作。

阿波羅全球管理公司史洛克（Torsten Sløk）表示：「如果金融情勢持續變得寬鬆、成長持續強勁，Fed將進一步推延首度降息。」

Fed去年12月的報告顯示，決策官員們預期央行今年會有三次降息，而最新一輪的預測將在3月20日決策會議後公布。一些人士預期，Fed屆時將調高先前對美國今年GDP將成長1.4%的預估值。

此外，近期公布的通膨指標個人消費支出（PCE）指數比前一個月攀升，再加上1月就業數據強勁，都支撐了Fed短期內不願降息的看法。

詹特說，目前情勢是，Fed愈來愈擔心變得寬鬆的金融情勢可能會導致通膨再度加速，「如果經濟變得比預期更強勁，我不認為這代表Fed完全不會降息，而是代表Fed對於採取降息會非常審慎」。