歷來首見 蘋果新款iPad Pro OLED訂單傳由兩大韓廠全包

南韓媒體報導，三星顯示器與樂金顯示器（LGD）將為蘋果預定本月稍後上市的新款iPad Pro，供應所有OLED面板。(美聯社)

知情人士透露，南韓 兩大顯示器製造商三星 顯示器與樂金顯示器（LGD），為蘋果預定本月稍後上市的新款iPad Pro平板電腦，供應所有850萬片有機發光二極體（OLED）面板，為首度由韓廠全包iPad Pro的OLED面板訂單，擠開中國大陸對手。

韓國經濟日報報導，蘋果據傳已決定本月稍後推出的新款iPad Pro採用OLED面板，以改善螢幕品質，南韓產業知情人士5日透露，三星顯示器預料今年將為蘋果新款的11吋與12.9吋iPad Pro，供應400萬片OLED面板半成品，LGD則將供應450萬片半成品，這兩家公司預料將在第六代工廠量產這些面板。

全球顯示器產業追蹤機構Omdia預測，蘋果新款11吋iPad Pro的面板價格各為每台290美元，12.9吋為每台390美元，以此計算，三星顯示器和LGD這筆訂單金額為29億美元。

在中國大陸顯示器面板製造商迅速竄起之際，這是首度由南韓兩大廠全包iPad Pro的OLED面板供應。

報導指出，新款iPad Pro OLED面板的搶單大戰去年已升溫，三星顯示器和LGD主管都飛往蘋果總部，希望贏得訂單，2020年來供應部分OLED面板給iPhone的京東方，據傳也加入戰局。

中國大陸顯示器製造商龍頭京東方去年第4季稱霸全球折疊式手機的OLED市場，市占率42%。為了抵禦競爭，三星顯示器和LGD已把焦點轉向主要用於平板電腦和筆電的資訊科技（IT）產品OLED面板，不再主攻電視和智慧手機OLED面板。

南韓顯示器面板製造商在贏得最新勝利後，預料將繼續努力在中型OLED面板市場擴大領先中國大陸對手的差距，不只是筆電，還有遊戲顯示器。目前多數IT裝置都使用液晶螢幕，代表這塊市場的OLED需求還有成長空間。

Omdia預測，2027年的平板電腦OLED面板出貨量將增至2,730萬片半成品，比今年預估的1,210萬片成長一倍多，同期的筆電OLED面板出貨量預料將暴增476.5%至2,940萬片。筆電和平板電腦的面板尺寸比智慧手機更大，能確保更高的利潤。

三星顯示器和LGD預料將積極投資 IT裝置的OLED技術。三星顯示器去年4月宣布將在2026年前投資4.1兆韓元（31億美元），打造8.6代IT OLED面板廠，以2,620x2,290公釐的基板生產面板。基板愈寬，就能生產愈多面板，代表成本減少，8.6代玻璃基板能生產88片44吋OLED面板半成品。

LGD也已考慮投資自家的8.6代OLED廠，在贏得新款iPad Pro面板訂單後，預料將提早動工建廠。