泰達幣總價值突破千億元 躍居全球第3大加密貨幣

泰達幣以1000億美元的總價值躍居全球第3大加密貨幣。(路透)

加密貨幣 商泰達（Tether）4日在官網宣布，與美元掛鉤的穩定幣（stablecoin）泰達幣以1000億美元的總價值躍居全球第3大加密貨幣。

與此同時，市場對加密貨幣的需求攀升，助攻比特幣 （Bitcoin）飆漲，現已逼近2021年締造的歷史高點。

泰達幣的設計原理是與法定貨幣美元掛鉤，每1枚泰達幣的恆定價值即為1美元。

比利時數位資產做市商Keyrock亞洲合夥部門主管

達內東（Justin d'Anethan）表示：「投資 人願意支付溢價買進泰達幣，以便完成交易。」

目前穩定幣主要用來交易比特幣等其他加密貨幣，由於該幣與美元掛鉤的穩定特性，因此不會受到比特幣和乙太幣（Ether）等其他加密貨幣的價格波動影響。

根據加密貨幣追蹤平台CoinGecko，泰達幣以略高於1000億美元的價值，成為全球規模第3大加密貨幣。

去年該公司約發行了價值270億美元的泰達幣。

CoinGecko的資料顯示，在過去24小時內成交的泰達幣價值約為1225億美元。

儘管如此，美國監管機構已向銀行提出警告，穩定幣儲備隨時可能迅速外流，舉例來說，持有者可能急著將穩定幣換回傳統貨幣，如此就會帶來風險。