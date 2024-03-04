中國商務部：美以國安藉口阻陸車出口 必要時將採有力措施

針對美方將對中國製造的聯網汽車進行「國家安全」風險審查，中國商務部4日發出新聞稿表達嚴重關切。（美聯社）

美國於當地時間2月29日公告，將對中國製造的連網汽車進行「國家安全」風險審查。對此，中國商務部 4日晚間回應稱，美方以「國家安全」為藉口意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此嚴重關切。

根據中國商務部網站消息，4日，商務部發言人就美國政府擬對中國製造連網汽車進行國家安全風險審查發出「答記者問」新聞稿。

商務部發言人表示，中方注意到有關情況。美方以「國家安全」為藉口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴重關切。近年來，美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、推出歧視性補貼政策，現在又打著國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

該發言人指出，中國電動車產業的發展為全球汽車產業綠色轉型、應對氣候變遷做出正面貢獻。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。中方將持續評估美方審查後續情況，必要時將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。

此前，彭博報導，美國白宮表示，這些聯網汽車連接到手機、導航系統、關鍵基礎設施以及製造它們的公司，還可以收集美國公民和基礎設施的敏感數據並傳給中國政府，對此展開調查是必要的。調查將涉及電動車和自動駕駛汽車。

美國總統拜登 在一份聲明中指出，中國決心主宰汽車市場的未來，採取不公平的做法。而中國的政策可能令中國汽車充斥美國市場，對美國的國家安全構成風險，在他任內不能任由這種情況出現。

拜登還說，此舉是「前所未有的行動」，以確保來自中國等受關注國家的汽車在美國道路上行駛不會損害國家安全，並指示商務部「採取行動應對風險」。

一名要求匿名的美國政府官員說，當局尚未呼籲禁止中國電動汽車，但可能對整車或零部件進口施加一定限制。這些潛在限制措施可能會影響一系列聯網車和自動駕駛汽車，以及中國和其他外國對手的相關汽車零部件。

該官員稱，這項調查符合拜登政府的目標，即支持美國本土汽車業的同時，關注比亞迪等中國車企投資模式。這次調查並不是因為某個特別事件或有了其他發現，而是對中國所構成威脅的持續評估結果。

此外，美國商務部長雷蒙多 日前稱，中國智能網聯汽車就是「裝上輪子的iPhone」，可能「每分鐘都在收集數百萬美國人的數據」，並將這些數據傳回中國，且「假如美國路上有300萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」。

雷蒙多表示，在中國汽車廣泛進入美國並可能構成隱私和國安威脅前，美國政府正在評估相關風險。而作為調查的一部分，商務部將從業界和大眾收集訊息，並有60天的評論期。