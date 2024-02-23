史指盤中突破5100點 道指收盤再創新高

投資人高調結束本周，史坦普500指數在創下新高後收盤持穩。（路透）

投資 人高調結束本周，史坦普500指數在創下新高後收盤持穩。

史指小漲1.77點或0.03%收5088.8點。早盤一度首次突破5100點。道瓊工業指數上漲62.42點或0.16%收在歷史新高3萬9131,53點。那斯達克指數下跌44.8點或0.28%收1萬5996.82點，但盤中創下52周新高。

所有三大股指本周都上揚。史指本周上漲1.66%；而以科技股為主的那指則上漲1.4%；道指同期上漲1.3%。

安聯投資管理公司資深投資策略師雷普利表示，「現在的問題是投資人是否會動搖這種走勢？到目前為止，我們已經跑得這麼快了。追逐這種走勢可能沒有太大意義。」

他補充指出，「顯然我們還沒有看到像科技股那樣的強勁動能。我認為這確實對指數最終走向構成一些風險，因為顯然一切都被預先定價在科技股中。」

華爾街 經歷瘋狂的一天，輝達股價因強勁的上季業績而飆升，導致這家晶片製造商的估值短暫超過2兆元。史指22日創2023年1月以來的最佳單日表現，而那指則上漲近3%，創2023年2月以來最佳單日表現；道指上漲約1.2%。

在企業財報方面，在第4季營收超過華爾街預期後，Block飆升16.11%。二手車零售商Carvana預計零售單位將在2024年成長，股價上漲32.09%。

根據證券備案文件和VerityData，摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)22日出售了該行約80萬股，套現約1.5億元。這似乎是企業高階主管出售股票的10b5計畫的一部分。

VerityData數據顯示，戴蒙仍持有約770萬股摩根大通股票。

與人工智慧(AI )相關的大型科技股已將股市推至新高，但仍有更大的上漲空間。

事實上，瑞銀私人財富管理公司分析師馬庫斯認為，投資人應該利用市場波動買進大型科技股，「未來幾個月可能會出現回調和波動，我們支持逢低買入大型科技股的作法。」

除了成為AI主題的受益者外，馬庫斯還指出，許多大型科技公司擁有強勁的資產負債表和獲利成長潛力，這些特徵可以承受較高的利率環境。

不過，他也強調，2024年股市漲勢可能會擴大，「雖然預計科技股將繼續保持韌性，但也預計對七巨頭的關注不會那麼劇烈，即使仍然很重。」

消費必需品是史指本周表現最好的類股，上漲約2.2%。

荷美爾食品(Hormel Foods)、卡夫亨氏(Kraft Heinz)和康尼格拉品牌(Conagra Brands)均上漲超過3%，領漲該類股。

科技股緊追在消費必需品股之後，本周上漲2.1%。

過去一周，輝達上漲6.5%，美光科技和博通緊隨其後，分別上漲6.26%和2.73%。

Carvana的大幅反彈令空頭感到憤怒，他們押注該股將繼續下跌。

這家線上汽車零售商上漲32.09%，在過去一個月上漲超過50%。S3 Partners總經理杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)在報告中指出，該股受到對沖基金的大量押注，這些基金現在可能遭受巨大損失。

報告指出：「2024年以來，該股空頭部位已減少5.918億元，按市值計算，損失為37.2%。」

Carvana在發布第4季財報後大漲。該公司表示，本季毛利年增一倍以上，淨利率有所改善，但仍為負值。

雖然近期經濟訊號好壞參半，瑞銀全球財富管理仍將史指年終目標價從5100點上修至5200點，以反映更有利的環境。

該公司首席投資辦公室發表報告表示：「我們認為，在健康的經濟成長、溫和的通膨、聯準會轉向降息以及AI投資激增的推動下，美股的背景仍然具有支撐性。 」

該團隊補充說：「自去年10月低點以來上漲超過20%後，一些情緒和部位指標開始升高，這可能導致未來幾個月小幅回調。」「我們在戰術資產配置中對美股保持中性偏好，並強調可能有更好的機會增加股票部位。」