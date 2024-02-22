我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

黃仁勳：Nvidia已提供2款降規版AI晶片樣品給中國客戶

編譯簡國帆／綜合22日電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，已開始提供兩款為中國市場設計的AI晶片樣品給客戶。（歐新社）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，已開始提供兩款為中國市場設計的AI晶片樣品給客戶。（歐新社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，已開始提供兩款為中國市場設計的人工智慧（AI）晶片樣品給客戶，希望能在美國出口管制之下，捍衛該公司在中國的市占率。

黃仁勳21日在法說會後接受路透訪問時說：「我們正在提供客戶樣品。這兩款樣品都符合規範，不須申請許可，我們也期盼客戶的回饋意見。」「我們預期我們…將競逐事業，希望我們能成功服務這塊市場。」

他並未提及晶片與客戶的名稱，輝達也未立即回覆路透記者的釐清請求。

半導體業產業通訊SemiAnalysis去年11月報導，輝達正準備為中國釋出三款晶片，分別是H20、L20及L2。SemiAnalysis在分析這些晶片的規格後指出，這些晶片包含輝達為AI作業開發的多數最新功能，但調降運算能力，以遵循美國新規。

路透本月稍早報導，輝達已開始接受H20晶片的預購訂單，經銷商的定價和華為的類似產品差不多。路透去年底指出，H20晶片原定去年11月上市，但已因伺服器製造商遭遇晶片整合問題而延後。

華府加強管制對中國出口先進晶片，已衝擊輝達的中國業務。黃仁勳在21日的法說會上表示，上季中國業務大幅下滑，因「停止出貨」給中國市場。

路透在計算輝達的財報數字後指出，輝達上季來自中國市場（包括香港）的銷售額為19億美元，約占總銷售的9%，遠低於再之前一季的22%。

黃仁勳預期，本季的中國銷售占比約略相當，「但在那之後，我們希望能競逐我們的業務，盡力而為，看看結果如何」。

晶片 輝達 黃仁勳

上一則

OpenAI執行長奧特曼是Reddit大股東 將因IPO大賺

延伸閱讀

黃仁勳身價飆至692億元 站到全球20首富俱樂部門口

黃仁勳身價飆至692億元 站到全球20首富俱樂部門口
輝達股價飆漲16% AI熱潮帶動美股登歷史新高

輝達股價飆漲16% AI熱潮帶動美股登歷史新高
黃仁勳：Nvidia為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

黃仁勳：Nvidia為中國市場提供兩款新AI晶片樣品
Nvidia財報／兩個數字 看出Nvidia對AI市場的主宰程度

Nvidia財報／兩個數字 看出Nvidia對AI市場的主宰程度

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡