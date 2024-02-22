黃仁勳：Nvidia已提供2款降規版AI晶片樣品給中國客戶

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，已開始提供兩款為中國市場設計的AI晶片樣品給客戶。（歐新社）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 表示，已開始提供兩款為中國市場設計的人工智慧（AI）晶片 樣品給客戶，希望能在美國出口管制之下，捍衛該公司在中國的市占率。

黃仁勳21日在法說會後接受路透訪問時說：「我們正在提供客戶樣品。這兩款樣品都符合規範，不須申請許可，我們也期盼客戶的回饋意見。」「我們預期我們…將競逐事業，希望我們能成功服務這塊市場。」

他並未提及晶片與客戶的名稱，輝達也未立即回覆路透記者的釐清請求。

半導體業產業通訊SemiAnalysis去年11月報導，輝達正準備為中國釋出三款晶片，分別是H20、L20及L2。SemiAnalysis在分析這些晶片的規格後指出，這些晶片包含輝達為AI作業開發的多數最新功能，但調降運算能力，以遵循美國新規。

路透本月稍早報導，輝達已開始接受H20晶片的預購訂單，經銷商的定價和華為的類似產品差不多。路透去年底指出，H20晶片原定去年11月上市，但已因伺服器製造商遭遇晶片整合問題而延後。

華府加強管制對中國出口先進晶片，已衝擊輝達的中國業務。黃仁勳在21日的法說會上表示，上季中國業務大幅下滑，因「停止出貨」給中國市場。

路透在計算輝達的財報數字後指出，輝達上季來自中國市場（包括香港）的銷售額為19億美元，約占總銷售的9%，遠低於再之前一季的22%。

黃仁勳預期，本季的中國銷售占比約略相當，「但在那之後，我們希望能競逐我們的業務，盡力而為，看看結果如何」。