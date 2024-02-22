聯想集團上季淨利跌23% PC需求呈回升態勢

聯想集團22日公布最新財報，顯示2023年第4季盈利跌23%。圖／取自聯想集團微博

全球個人電腦龍頭大廠聯想集團22日發布最新季度業績報告，截至2023年12月31日止的三個月，聯想實現營收157.21億美元年增3%；淨利3.37億美元，年減23%，每股盈餘0.0281美元。在期內聯想的PC（個人電腦）銷售呈現復甦態勢，其出貨量成長超過全球平均6個百分點，商用電腦市占率更進一步攀升至27%，為三年來的最高水準。

據財聯社報導，聯想公告顯示，上季為近一年半以來首次實現季營收按年增長，然而，期內毛利率則跌0.6百分點至16.5%。在淨利方面，由於去年基數較高，因此下滑23%。

依業務性質來看，以PC、平板、智慧型手機 為主的智慧型裝置業務分部營收及經營溢利年增7%，經營利潤率為7.4%，幾乎超越上一年同期的歷史高峰。期內聯想個人PC出貨量成長超過全球平均6個百分點，商用PC市佔率進一步攀升至27%，為三年來的最高水準。非PC業務在三個業務集團總收入的比例進一步提升至42%。

分區域來看，本季聯想在歐洲-中東-非洲市場的營收年增20%，主要受惠於PC的需求回升，部分國家智慧型手機業務實現最佳季度表現，而美洲區域營收年增1%。在亞太區（不包括中國）的營收則年增7%，同樣受PC銷售強勁復甦帶動，尤其是日本市場。而中國區的營收年減10%，較上季下降幅度收窄。

更進一步來看，IDG智慧設備業務集團營收達893億元人民幣，年增6.7%。聯想稱，隨著PC產業去庫存進入尾聲，集團的核心主業PC業務正重回成長軌道，在同期全球PC市場出貨量年減2.7%的大環境下，該集團以顯著高於市場增速（5.8pts）的成長進一步鞏固了PC全球第一的地位，為疫情以來最高，市佔率接近24%。北美市場的表現特別出色，PC業務的營收年增高達20%。

此外，由於AI需求帶動基礎設施方案業務回升，聯想當季基礎建設方案業務收入較上季走升24%，連續第二季成長。聯想表示，來自儲存、服務和軟體的合併收入首次創下逾10億美元的歷史紀錄。且在全產業對IT支出的調整及需求轉向支援投資 人工智慧的情況下，來自雲端 客戶的需求於本季大幅回升。

然而，聯想坦言，由於開發新項目需較高的成本及投資，該分部業務整體獲利受壓，當季營收虧損3,800萬美元。