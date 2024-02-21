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Fed會議紀錄：官員提到過快降息風險 有人支持放慢縮表

編譯劉忠勇／即時報導
大多數Fed官員在1月政策會議上表達對過早降息的疑慮。（路透）
大多數Fed官員在1月政策會議上表達對過早降息的疑慮。（路透）

聯準會（Fed）最近會議紀錄顯示，大多數官員在1月政策會議上表達對過早降息的疑慮，認為風險大於利率長時間處於高位的風險。會議紀錄也顯示，有些官員認為可能已經到了開始放慢縮表速度的適宜時機。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC） 1月30-31日會議紀錄顯示，有人擔心通膨朝著2%目標回落的進展可能停滯，希望在降息之前看到更多通膨穩步回落的證據。

官員一致認為利率可能已見頂，但還不能確定何時啟動降息。Fed理事鮑曼周三也明確表示，當前的經濟環境不支持Fed降息。

會議紀錄顯示，「大多數與會者指出過快放鬆政策立場的風險，並強調仔細評估經濟數據對於判斷通膨是否可持續下降至2%目標的重要性。」

只有「兩位」官員指出，等待降息時間過長，會給經濟帶來風險。對於限制性貨幣政策立場需要維持多久，與會者認為答案仍有不確定性。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics 經濟學家 Derek Tang 說：「即使他們到後來必須加快降息以趕上步調，他們還是寧願晚一點開始降息。」

資產負債表

許多與會者暗示，Fed在3月會議上應對資產負債表深入討論，為放緩縮表的「最終決定」提供指引。

「有些與會者認為，由於對準備金充裕水準估計有不確定性，減慢縮表速度或有助於準備金平穩過渡到適宜水準，或者也可以讓委員會拉長的縮表時間」。

降息 利率 聯準會

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