日韓出口成長動能 拜汽車與零件、晶片設備需求所賜

日本1月出口增幅高於預期，主要是由外銷美國的汽車與汽車零件帶動。(歐新社)

日本 1月出口增幅高於預期，主要是由外銷美國的汽車與汽車零件帶動，而且中國對晶片 製造設備需求增加；南韓 2月出口初值也維持成長動能，這有助緩解整體經濟走疲的一些疑慮。

日本財務省21日公布，日本1月出口年比增加11.9%，高於分析師預期的9.5%增幅。不過，日本進口連續第十個月下滑，減少9.6%，原因是煤礦、液化天然氣進口減少。

路透分析，日本出口暢旺，可望緩解有關經濟進一步下滑的一些疑慮。路透短觀調查顯示，製造業信心大幅惡化，十個月來首度出現企業悲觀程度高於樂觀程度的情況。在上周，數據顯示日本經濟在去年第4季意外陷入衰退，而且把全球第三大經濟體的地位拱手讓給德國。

彭博資訊分析，這是外部需求維持成長的證據，可望支撐市場有關日銀（央行）能繼續邁向貨幣政策正常化的方向。許多經濟學家預期日銀可能會在3月或4月退出負利率政策，前提是薪資和物價成長有足夠的回升幅度。

以各國來看，日本上月對美國出口成長15.6%，因為汽車和醫療器材外銷連續第28個月增加；對歐洲出口成長13.8%；對中國大陸出口勁增29.2%，原因是今年中國農曆春節落在2月，去年則是落在1月，使得今年1月同期的工作天增加。

另一方面，南韓海關當局同日公布2月頭20天的出口數據，經工作天調整後出口額年比增加9.9%。

彭博報導指出，全球對晶片的需求在近幾個月來很穩定，支撐南韓和亞洲一些國家的經濟回溫。記憶體晶片價格已開始反彈，原因是市場對智慧手機、AI和其他技術的需求重新增加。