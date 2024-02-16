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Fed官員：美元雖面臨挑戰 仍將保持主導地位

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
聯邦準備理事會理事華勒。（路透）
聯邦準備理事會理事華勒。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天表示，儘管面臨中國崛起和加密貨幣成長所帶來的威脅，美元作為世界儲備貨幣的地位可能還是會持續下去。

法新社報導，華勒在巴哈馬（Bahamas）會議的預備講稿中指出，美元仍然是國際交易上使用最廣泛的貨幣，並且在外國投資人持有的保值票據中名列前茅。

他說：「然而，展望未來，美元的國際地位將面臨潛在挑戰，而且最近的一些情勢發展，有可能促使國際上使用其他貨幣。」

華勒列舉的風險包括：加密貨幣的崛起、歐元作為國際貨幣的地位日益增強、中國努力推動國際上使用人民幣，以及俄羅斯受制裁可能對全球經濟產生分歧性影響。

但華勒說，在上述種種情況下，美元還是可能繼續保持首位。

華勒表示，與美元掛鉤的「穩定幣」（stablecoins）作為數位貨幣（交易）進進出出，此一方法盛行，意味著「加密貨幣資產實際上是以美元進行交易的」。

同時，華勒接著說，儘管歐元是全球使用第二大的國際貨幣，但與美元相比仍然相形見絀。

他又說，中國的人民幣也因為不能自由兌換，加上投資人對中國機構的信心水準「相對較低」，因此人民幣國際地位也不如美元。

他補充說：「我預計美元不會很快失去作為世界儲備貨幣的地位，甚至不會看到美元在貿易和金融方面的主導地位顯著下降。」

貨幣 投資 俄羅斯

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