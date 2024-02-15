我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府外賣中餐館喋血 3人中槍2死1傷

無證客湧入讓經濟量擴大 但品質不見得提升

巴菲特公司減持股票 蘋果警鐘響起？

編譯湯淑君／綜合外電
最新申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司上季減持蘋果公司股票。(路透)
最新申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司上季減持蘋果公司股票。(路透)

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特波克夏公司上季減持蘋果公司股票，乍看下，此舉對這個科技巨人來說又是一大打擊，一些人可能認為，這顯示巴菲特對重押蘋果感到不安，畢竟蘋果這檔股票仍占去波克夏總值3,500億美元股票投資組合的將近一半。

但巴隆周刊（Barron's）分析指出，投資人毋須驚慌。根據第4季的13-F報告，波克夏上季賣出1,000萬股蘋果持股，相較於仍然持有的9.05億股，只是一小部分。

更何況，波克夏減持蘋果股票，不表示對該股缺乏信心；假如巴菲特果真對蘋果展望憂心忡忡，勢必更大動作拋售持股。

或許，賣出一小部分蘋果持股，是為了籌錢投資其他標的。

話又說回來，即使波克夏管理層對蘋果占其股票投資組合近半漸感不安，投資人也不該訝異。蘋果此刻面臨一些問題，最明顯的是iPhone需求疲軟，混合實境頭戴裝置Visoin Pro最近又遭Meta執行長祖克柏批評。

而且，蘋果2024年股價走勢似乎流年不利，年初以來跌了4%，比起其他科技巨頭相形見絀，只有電動車製造商特斯拉（Tesla）跌得更兇。巴菲特也許希望早一點獲利了結更多蘋果股票。

對這位「奧馬哈先知」來說，2024年初似乎不太順利。波克夏另一檔大型持股西方石油（Occidental Petroleum）今年來股價下跌4%，另一檔美銀（BofA）跌幅將近2%，可口可樂和雪佛龍股價持平，唯獨美國運通（American Express）漲了超過12%。巴菲特去年底就出清房屋建商DR Horton股票，現在看來有先見之明，該股2024年跌掉4%。

整體觀之，最近持股價格變動對巴菲特來說有好有壞，投資人應可平常心看待。

波克夏 投資 巴菲特

上一則

美1月零售銷售劇減0.8% 預示第1季經濟成長減弱

下一則

虧損也要賣 中國房企旭輝集團出售澳洲資產緩解債務危機

延伸閱讀

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能
巴菲特的波克夏開始賣蘋果股票 上季減持1% 大賣派拉蒙

巴菲特的波克夏開始賣蘋果股票 上季減持1% 大賣派拉蒙
「股神」巴菲特又加碼買進西方石油 用股價下跌良機累積持股

「股神」巴菲特又加碼買進西方石油 用股價下跌良機累積持股
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

2024-02-13 09:05

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危