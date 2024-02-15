巴菲特公司減持股票 蘋果警鐘響起？

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司上季減持蘋果公司股票。(路透)

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特 的波克夏 公司上季減持蘋果公司股票，乍看下，此舉對這個科技巨人來說又是一大打擊，一些人可能認為，這顯示巴菲特對重押蘋果感到不安，畢竟蘋果這檔股票仍占去波克夏總值3,500億美元股票投資 組合的將近一半。

但巴隆周刊（Barron's）分析指出，投資人毋須驚慌。根據第4季的13-F報告，波克夏上季賣出1,000萬股蘋果持股，相較於仍然持有的9.05億股，只是一小部分。

更何況，波克夏減持蘋果股票，不表示對該股缺乏信心；假如巴菲特果真對蘋果展望憂心忡忡，勢必更大動作拋售持股。

或許，賣出一小部分蘋果持股，是為了籌錢投資其他標的。

話又說回來，即使波克夏管理層對蘋果占其股票投資組合近半漸感不安，投資人也不該訝異。蘋果此刻面臨一些問題，最明顯的是iPhone需求疲軟，混合實境頭戴裝置Visoin Pro最近又遭Meta執行長祖克柏批評。

而且，蘋果2024年股價走勢似乎流年不利，年初以來跌了4%，比起其他科技巨頭相形見絀，只有電動車製造商特斯拉（Tesla）跌得更兇。巴菲特也許希望早一點獲利了結更多蘋果股票。

對這位「奧馬哈先知」來說，2024年初似乎不太順利。波克夏另一檔大型持股西方石油（Occidental Petroleum）今年來股價下跌4%，另一檔美銀（BofA）跌幅將近2%，可口可樂和雪佛龍股價持平，唯獨美國運通（American Express）漲了超過12%。巴菲特去年底就出清房屋建商DR Horton股票，現在看來有先見之明，該股2024年跌掉4%。

整體觀之，最近持股價格變動對巴菲特來說有好有壞，投資人應可平常心看待。