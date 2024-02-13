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貝佐斯又賣近21億亞馬遜股票 一周內第二度減持

編譯季晶晶／綜合外電
繼上周減持1200萬股後，亞馬遜創辦人貝佐斯又再次賣出1200萬股亞馬遜股票，至今總共拋售2400萬股，已達成2025年1月31日前出售5000萬股股票的目標將近一半。（美聯社）
繼上周減持1200萬股後，亞馬遜創辦人貝佐斯又再次賣出1200萬股亞馬遜股票，至今總共拋售2400萬股，已達成2025年1月31日前出售5000萬股股票的目標將近一半。（美聯社）

電商龍頭亞馬遜（Amazon）今年來漲勢可觀，貝佐斯（Jeff Bezos）已經開始套現，他再次賣出1200萬股亞馬遜股票，淨得20.8億美元。

不到兩周前，他剛披露計畫，將出售多達5000萬股他所創辦的這家公司的股票，如今貝佐斯已眼明手快地總共拋售了2400萬股，價值40多億美元。監管文件顯示，這些股票分四個交易日出售。除最近的1200萬股賣在9日和12日外，他上周也減持1200萬股。

不得不佩服貝佐斯的賣股時機抓得極好：截至周一收盤，亞馬遜股價今年上漲13%，這是貝佐斯賣股的最後一天。隔天的13日，亞馬遜股價下跌2.2%至168.64 美元。

貝佐斯沒有解釋賣股原因，這位全球排名第二的富豪2021年以來未曾出售過股票，但7日至今減持規模逾40億美元。他制定交易計畫的時間可能提供些許線索。貝佐斯11月2日宣布從西雅圖搬到邁阿密，11月8日就啟動預先擬定的售股計畫。

亞馬遜2月2日披露，貝佐斯計畫12個月內、也就是2025年1月31日前出售5000萬股該公司股票。在最近一輪減持後他幾乎達成一半的目標。

由於貝佐斯已搬離西雅圖，華盛頓州將錯失股票出售的資本利得稅。華盛頓州2022年實施新稅制，對因賣出股票或債券而獲得超過25萬美元的資本利得，課徵7%的資本利得稅。但佛羅里達州沒有此一稅務規定。換句話說，根據彭博資訊的計算，截至目前，貝佐斯減持股票很可能為自己省下了2.88億美元。貝佐斯只買過一股亞馬遜股票，能假定其他股票都是在公司成立之初就擁有的，因此幾乎所有的股票價值都能被視為資本利得。

貝佐斯 亞馬遜 華盛頓州

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