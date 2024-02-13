美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，顯示美國通膨依然黏著，至少未如市場預期般快速下降，不僅使聯準會 （Fed）3月開始降息 的機率更加渺茫，且降息時機可能進一步延後。美元指數13日盤中跳升0.4%，美元兌日圓升破150日圓，升抵三個月來最高。

美國勞工部 13日公布，1月CPI月升0.3％，與去年12月升幅相同，年升3.1%，略低於去年12月的3.4%，但都高於經濟學家預期。

上月核心CPI月升0.4％，是八個月來最大單月升幅，高於市場預估；年比則攀升3.9%，升幅與12月相同，但也高於市場預測的3.7%。

經濟學者表示，核心CPI月升幅不減反增，顯示通膨依然黏著，通膨之役的「最後一哩」障礙重重；Fed已經明示3月不大可能降息，市場現在已經將預期的降息時機延後到5月；現在CPI並未持續下降，因此Fed首次降息的時機可能延後到6月。

受CPI數據偏強影響，交易員改為押注Fed可能要到6月才升息。美元指數13日盤中升值0.4%至104.543，兌日圓升值0.5%，報150.065，為去年11月17日以來高點。