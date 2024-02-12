雖觀望通膨和財報 道指收創新高

Diamondback Energy在宣布將收購石油和天然氣生產商Endeavour Energy Partners後上漲9.38%。美聯社

投資 人等待最新的通膨和獲利數據，道瓊工業指數升至新高。

道指上漲125.69點或0.33%收3萬8797.38點。史坦普500指數微跌4.77點或0.09%收5021.84點；那斯達克指數下跌48.12點或0.3%收1萬5942.55點

Salesforce拖累道指走低，該雲端軟體股下跌1.37%。由於需求疲軟，摩根史坦利將好時公司評級調降至減碼，好時公司下跌0.89%。

另一方面，Diamondback Energy在宣布將收購石油和天然氣生產商Endeavour Energy Partners後上漲9.38%。

史指9日史上首度收盤站上5000點。自今年年初以來，史指已上漲超過5%。

三大主要股指均已連續第5周上漲，史指和那指上周分別上漲1.4%和2.3%。道指小幅走高。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)寫道：「雖然美股目前消化了大量利多，但我們相信漲勢得到充分支持。」

史指成分股中約有61家將在未來一周公布財報，其中包括零工經濟股 Lyft、Instacart和DoorDash。AutoNation、卡夫亨氏、孩之寶和可口可樂等公司也將揭示美國消費者的狀況。

交易員還將關注定於13日上午發布的消費者物價指數(CPI)最新水平。預計15日和16日將公布更多關鍵經濟數據，包括1月零售銷售、生產、進出口、新屋開工和生產者物價指數(PPI)數據。

美國商銀利率策略師史維伯(Meghan Swiber)寫道，「聯準會 強調，需要看到通膨數據『更具信心』才會展開降息周期。我們認為聯準會正在尋找的部分信心在於通貨緊縮的組成。」

她補充指出，「至今通貨緊縮是由商品價格通貨緊縮推動的，而服務業通貨緊縮則更為頑固。預計這種差異將在1月持續存在。」

話雖如此，過去三個月市場的反彈異常強勁且持續，增加了很快就會出現回調的可能性。Bespoke Investment Group數據顯示，史指現已連續70個交易日沒有出現2%的下跌。

摩根大通資產管理首席全球策略師凱利表示，1月就業 報告顯示時薪年增4.5%，但這並不意味著新一輪通膨即將到來。

他在ETF會議上表示，如果有什麼不同的話，那就是美國工人不夠努力推動加薪，這有助於通膨下降，「如果想理解為什麼通膨在如此充分就業的經濟中下降，原因就是：因為美國工人不要求加薪。這並不是真的，至少不是以他們能做到的方式。」

他指出，工會會員人數少是工人在失業率低於4%的情況下猶豫是否大幅加薪的一個原因。並表示生產力的提高意味著薪資成長可以超過通貨膨脹，而不會導致物價再次飆升，「薪資漲幅應該是消費者通膨加上生產力的總和。目前生產力成長強勁，這意味著4%的薪資成長沒有什麼問題。」

Evercore ISI表示，投資人明智的做法是繼續投資防禦性股票。分析師伊曼紐爾(Julian Emanuel)寫道：「在投資人已經開始形成『害怕錯過』(FOMO)的環境下，『極端但尚未非理性』估值的1年遠期回報歷來預計僅上漲0%，因此建議繼續投資，但堅決傾向防禦性。」

比特幣躍升至5萬元以上，一度達到2年多來的最高水準。

根據Coin Metrics的數據，旗艦加密貨幣價格上漲3.5%至4萬9875.00元。之前價格升至5萬334.00元，為2021年12月以來的最高水平。以太幣自1月12日創下2638.62元新高後，漲幅超過4%至2624.45元。