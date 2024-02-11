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龍年買氣加乘 利多因素力拱 金價可望再創新高

編譯湯淑君／綜合外電
分析師預期，在買氣熱絡及多重有利因素支撐下，金價易漲難跌，2024年可望再創新高。(路透)
分析師預期，在買氣熱絡及多重有利因素支撐下，金價易漲難跌，2024年可望再創新高。(路透)

對全球華人來說，「龍」象徵強勢、幸運和繁榮，而在農曆新年期間饋贈亮閃閃的金飾，更有「金龍獻瑞」的吉祥寓意。分析師預期，在買氣熱絡及多重有利因素支撐下，金價易漲難跌，2024年可望再創新高。

MarketWatch報導，BullionVault研究部主管艾許表示，金價今年即使下跌，可能也跌得不深。

金價守穩在每英兩2,000美元以上

艾許指出，地緣政治緊張使央行購金買盤持續不輟，加上中國金融與經濟展望疲軟激起家庭買黃金避險需求，使金價在每英兩2,000美元以上找到強力支撐。

道瓊市場數據顯示，紐約黃金期貨9日（上周五）跌9.2美元（跌幅0.5%），以每英兩2,038.70美元收盤，一周來金價跌0.7%。

自12月中以來，黃金期貨價格就一直持穩於每英兩2,000美元重要心理價位之上。GoldSeek.com總裁史平納認為，金價目前正蓄勢待發，未來數月可望衝上新高價位。

諸多因素有利金價2024再創巔峰

史平納說：「光是從一般的市場信心指標，看不出金價正接近空前紀錄高峰。」他指出，金價漲勢往往鬼鬼祟祟悄悄啟動，「一步步穩穩邁入紀錄高點領域，然後多頭走勢才以最精彩刺激的階段壓軸」。

他認為，在金市放空者將「眼睜睜看著金價跌勢擴大的夢想幻滅，轉變成有利多方的空頭回補買盤，進而開啟觸動金價飆升的多個開關」。

Libertas財富管理集團總裁庫斯更舉出，一連串因素聚集，可能合力在今年稍後把金價拱上空前新高峰。這些有利金價上攻的因素包括：聯準會（Fed）可望降息、美元走軟，以及買黃金避險的需求在全球經濟展望不明之際後繼有力。

央行、大陸購金需求居高不下

投資人預期Fed不久將調降利率，使金價在去年12月底漲上紀錄高點。但分析師另指出，在戰爭的背景下，尤其中東緊張情勢詭譎多變，尋求資金避險港灣的需求將使金價有撐。

史平納說：「地緣政治緊張與衝突日益擴散。風險日增，這已促使多個金磚國家（BRICS）一再加碼增添黃金準備。」

同時，來自中國的黃金需求仍強，在農曆春節期間尤其旺盛。艾許說，中國是首屈一指的金礦開採國、黃金最大進口國，最大的央行購金買家，家庭購金需求量也最大，在農曆新年期間金飾和黃金投資需求尤其熱絡。

他說預期，從中國農曆年需求盛況來看，金價在龍年可能改寫新高紀錄。

金價 央行 投資

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