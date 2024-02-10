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中股要大反彈？單周資金流入創紀錄 國家隊出手夠力

編譯葉亭均／綜合外電
中國滬深300指數在2月2日觸及的五年低點反彈，接下來四個交易日累計大漲5.8%。突圍一家券商的玻璃反映出中股指數看板。美聯社
中國滬深300指數在2月2日觸及的五年低點反彈，接下來四個交易日累計大漲5.8%。突圍一家券商的玻璃反映出中股指數看板。美聯社

數據顯示，追蹤中國股市的基金近期獲得的單周資金流入額創下歷來最大紀錄，美銀（BofA）指出，此一資金流動很可能是由中國「國家隊」進場帶動。相較下，投資人正賣掉美股，美股資金流出額寫下五個月來最大。

彭博資訊報導，由哈奈特（Michael Hartnett）為首的美銀團隊周五（9日）發表報告，引用EPFR Global的數據指出，截至2月7日當周，聚焦中股的基金獲得創紀錄的198億美元資金流入，可能是受到中國「國家隊」進場護盤帶動。這一流入額幾乎占當周流入新興市場股市創紀錄的208億美元金額的全部。

美銀指出，相較於中股獲得創紀錄的單周資金流入，美股在同一周資金流出156億美元，為2023年9月以來最大流出額。

中國境內股市在春節前大幅反彈，反映投資人押注北京當局將推出更有力的行動，來遏止中股長時間來的動盪下跌。滬深300指數從2月2日觸及的五年低點反彈，截至2月8日的四個交易日累計大漲5.8%，創2022年來最佳周線表現。

相比之下，MSCI中國指數的漲幅則較為溫和，該指數較偏重在香港和美國上市的中國公司。投資人表示，造成這種差異的部分原因是「國家隊」購入中國境內股票，部分追蹤藍籌股指數的交易所交易產品（ETP）成交量躍升，就證明了這點。例如，中國國有基金中央匯金上周二承諾購入更多A股，表示已經擴大購買基金的範圍，並將進一步增加購買量，這被市場視為是一項廣泛支撐措施，即便是短期的。

高盛集團策略師估計，「國家隊」過去一個月購入的境內股票，價值達人民幣700億元（97億美元）。

投資 美股 高盛

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