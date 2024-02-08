史指一度觸及5000點 收盤小漲

晶片製造商和設計公司Arm公布強於預期的獲利並提供樂觀的獲利財測後上漲47.89%。路透

史坦普500指數史上首次短暫突破5000點大關，但收盤幾乎持平。

史指盤中觸及5000.4點歷史高點，收漲2.85點或0.06%報4997.91點。道瓊工業指數上漲48.97點或0.13%收3萬8726.33點；那斯達克指數上漲37.07點或0.24%收1萬5793.71點。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲(Jay Woods)表示，這是一個「很好的新聞；但從長遠來看，這只是這場荒謬反彈的另一站」，「我認為市場累了；這次反彈累了。」

強勁的獲利以及大型科技股的持續走高，在最近幾個交易日提振了市場，但2023年漲勢過度集中在少數個股一直是部分投資 人擔心的問題，擔心這可能會阻礙反彈持續下去。

道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)首席投資策略師阿隆(Michael Arone)將這種窄幅歸因於聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)和其他官員淡化3月降息 的希望後，降息的不確定性再次出現。

獲利仍是投資人最關心的問題，迪士尼在超出上季獲利預期並調高財測後股價飆升11.5%。晶片製造商和設計公司Arm公布強於預期的獲利並提供樂觀的獲利財測後上漲47.89%。

10年期公債殖利率上漲至4.15%。雖然大量強勁的獲利財報提振了投資人對經濟強到能夠繼續推動企業獲利和成長的信心，但仍為股市帶來一些壓力。

阿隆表示：「獲利繼續優於預期，並推動特定股票出現一些相當積極的走勢。」「總體而言，就信心而言，使得市場繼續觸及新高。」

比特幣 相關股票飆升，旗艦加密貨幣價格上漲3%，達到近一個月來的最高水準。

加密貨幣交易所Coinbase上漲8.59%，而比特幣代理商Microstrategy則上漲15.71%。採礦類股中，CleanSpark上漲12.78%，Riot Platforms上漲15.28%，Marathon Digital上漲23.03%，Iris Energy上漲23.79%。

交易員還指出，過去兩周，被稱為「鯨魚」的大型投資者持有的比特幣有所增加，而加密貨幣的價格一直低於12月和1月的高點。由於現貨比特幣ETF的推出以及即將到來的減半和今年稍後的降息預期，比特幣在2024年擁有強勁的基礎。

第4季獲利持續顯示出強勁的跡象。LSEG數據顯示，至今已有319家企業公布業績，占史指成分股的64%，其中81%的企業獲利超出預期。與此同時，63%的營收超出預期。

根據綜合成長率，預期獲利較上年同期成長9%

德意志銀行(Deutsche Bank)首席美國股票和全球策略師查達(Binky Chadha)表示，預計目前徘徊在5000點新里程碑邊緣的史指將在獲利成長的推動下，在今年保持強勁走勢。

事實上，德意志銀行證券堅持認為，在基本假設中，史指將達到5100點，在牛市假設中將升至5500點，最後徘徊在5000點附近。

查達表示：「我們的判定是根據獲利，而不是利率的變化。」「我們已經實現六季的穩健成長。」

晶片製造商Arm Holdings的大漲提醒人們，操作基礎廣泛的ETF和產業ETF進行被動投資，有時會錯過大贏家。

總部位於英國的Arm並非史指或那指的成分股，因此並未納入許多受美國投資人歡迎的基金。此外，美國四大無槓桿半導體產業基金：VanEck(SMH)、iShares(SOXX)、State Street(XSD)和 First Trust(FTXL)也都沒有將Arm視為控股。

然而，這四支基金均上漲，顯示Arm走勢有助於提振整個晶片產業的信心。

在以色列拒絕哈馬斯停火提案後，原油期貨價格連續第4天上漲。

西德州中質原油期貨合約上漲2.14元或2.9%，至每桶75.98元。4月布蘭特原油合約上漲2.16元或2.73%，至每桶81.37元。

由於中東在新一輪暴力升級和加薩戰爭可能停戰之間搖擺不定，美國原油和全球基準原油本周分別上漲2.94%和3.42%。