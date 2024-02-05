不怕沒人買 百達翡麗多款名表逆勢漲價約7%

百達翡麗無懼精品業景氣低盪，2月1日起，旗下產品平均價格已調漲約7%。圖為2017年的巴塞爾國際鐘表珠寶展檔案照。 路透

精品市場近日需求減緩，但旗下擁有令許多藏家垂涎表款的瑞士大廠百達翡麗（Patek Philippe）卻逆勢漲價，希望藉此平衡製作成本提高和國內強勢貨幣 帶來的影響。

百達翡麗網站資料顯示，2月1日起，旗下產品平均價格已調漲約7%，其中如5236 Perpetual Calendar表款，即由11.3萬英鎊漲至12.1萬英鎊（15.3萬美元）。

彭博資訊報導，此舉顯示百達翡麗認為憑其廠牌和價格實力，將可在不減損需求的情況下，緩解製作成本上漲和瑞郎走強對出口的影響。

勞力士（Rolex）也在今年元月，將英國地區幾款手表價格調漲約4%，美國地區價格維持不變。

新冠疫情 期間與疫後初期，全球精品手表需求大增，許多瑞士名廠藉機大幅調漲產品價格。如今高消費族群支出較為收斂，業者面臨需求放緩的現象。

卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）董事長11月表示，精品業者約兩年內無法再行漲價。歐米茄（Omega）母公司Swatch集團上月則說，去年價格漲幅仍不足以抗衡瑞郎走強對其出口產品的影響。