美區域銀行股賣壓再起 避險基金仍在做空

紐約社區銀行（NYCB）延續上周推頹勢，5日在美股開低走低，拖累KBW區域銀行指數一度大跌逾6%。(路透)

紐約社區銀行（NYCB）5日在美股開低走低，午盤前跌幅超過6%，拖累KBW區域銀行指數也大跌逾6%，跌勢比大盤還深。紐約三大指數同樣開低走低，跌幅逐漸擴大，道瓊指數午盤前跌近1%，那斯達克 綜合指數也跌逾0.6%，主要是聯準會（Fed）不斷強調3月還不太可能降息，債券殖利率 持續攀高。

上周五（2日）NYCB雖以上漲逾5%做收，但引發的疑慮顯然未完全消除。根據摩根大通上周末給客戶的報告，全球避險基金有望從上周美國地區銀行股的暴跌中獲利，該報告引用的是截至1月31日的數據。

紐約社區銀行上周交出的慘淡財報，儘管上周最後一個交易日大漲，但一周下來暴跌超過40%，似乎也預示著該產業將出現更廣泛的動盪。數據和分析公司Ortex的資料顯示，在截至2日的一周內，鎖定紐約社區銀行等一批美國區域性銀行股票為目標的賣空者，帳面上獲得約10.4億美元的獲利。

該報告補充說，保險股也被視為金融股的一部分，其空頭頭寸已有所增加。

高盛 上周五則在另一份報告中說，避險基金已連續第二周拋售金融股，在過去九周中有七周是凈賣出。

該行表示，與預期這些股票價格將上漲的押注數量相比，空頭部位徘徊在五年高點附近。

但也有人看到的是逢低買進的機會。路透報導，花旗建議積極買入美國的銀行股，近期行業動盪，創造了有吸引力的入場機會。他們還上調了對另一家地區銀行Citizens金融集團的股票評級。Citizens周一午盤左右跌逾1%。

花旗表示，上周紐約社區銀行和日本青空銀行凸顯出的商業不動產相關問題，不會動搖其對更廣泛的銀行股的信心。