我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

英鋼琴家「K博士」不畏爭議 曬中華民國國旗

美區域銀行股賣壓再起 避險基金仍在做空

編譯廖玉玲／綜合外電
紐約社區銀行（NYCB）延續上周推頹勢，5日在美股開低走低，拖累KBW區域銀行指數一度大跌逾6%。(路透)
紐約社區銀行（NYCB）延續上周推頹勢，5日在美股開低走低，拖累KBW區域銀行指數一度大跌逾6%。(路透)

紐約社區銀行（NYCB）5日在美股開低走低，午盤前跌幅超過6%，拖累KBW區域銀行指數也大跌逾6%，跌勢比大盤還深。紐約三大指數同樣開低走低，跌幅逐漸擴大，道瓊指數午盤前跌近1%，那斯達克綜合指數也跌逾0.6%，主要是聯準會（Fed）不斷強調3月還不太可能降息，債券殖利率持續攀高。

上周五（2日）NYCB雖以上漲逾5%做收，但引發的疑慮顯然未完全消除。根據摩根大通上周末給客戶的報告，全球避險基金有望從上周美國地區銀行股的暴跌中獲利，該報告引用的是截至1月31日的數據。

紐約社區銀行上周交出的慘淡財報，儘管上周最後一個交易日大漲，但一周下來暴跌超過40%，似乎也預示著該產業將出現更廣泛的動盪。數據和分析公司Ortex的資料顯示，在截至2日的一周內，鎖定紐約社區銀行等一批美國區域性銀行股票為目標的賣空者，帳面上獲得約10.4億美元的獲利。

該報告補充說，保險股也被視為金融股的一部分，其空頭頭寸已有所增加。

高盛上周五則在另一份報告中說，避險基金已連續第二周拋售金融股，在過去九周中有七周是凈賣出。

該行表示，與預期這些股票價格將上漲的押注數量相比，空頭部位徘徊在五年高點附近。

但也有人看到的是逢低買進的機會。路透報導，花旗建議積極買入美國的銀行股，近期行業動盪，創造了有吸引力的入場機會。他們還上調了對另一家地區銀行Citizens金融集團的股票評級。Citizens周一午盤左右跌逾1%。

花旗表示，上周紐約社區銀行和日本青空銀行凸顯出的商業不動產相關問題，不會動搖其對更廣泛的銀行股的信心。

殖利率 高盛 那斯達克

上一則

美股早盤走低 波音再出問題股價挫跌

下一則

不怕沒人買 百達翡麗多款名表逆勢漲價約7%

延伸閱讀

紐約第三國會選區提前投票開跑 兩黨候選人衝刺

紐約第三國會選區提前投票開跑 兩黨候選人衝刺
阻86街建遊民所 社區發起抗爭

阻86街建遊民所 社區發起抗爭
亞裔歲晚嘉年華 展現多元文化

亞裔歲晚嘉年華 展現多元文化
大頸華人龍年春晚 老中青三代齊登台

大頸華人龍年春晚 老中青三代齊登台

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08
在不遠的將來可能降息。圖為聯準會主席鮑爾。(歐新社)

WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

2024-02-01 11:00

超人氣

更多 >
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重
鼓吹陰謀論？川普：中國操控役齡男子非法入境、拉美讓罪犯來美

鼓吹陰謀論？川普：中國操控役齡男子非法入境、拉美讓罪犯來美