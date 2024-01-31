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3月降息幻滅 科技七雄全落馬讓美股創2024年最大跌幅

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾否定了3月降息的可能性，令投資人大失所望。(路透)
Fed主席鮑爾否定了3月降息的可能性，令投資人大失所望。(路透)

美國股市周三創下今年來最大跌幅，也是去年3月以來聯準會（Fed）決策日當天最差表現，Fed主席鮑爾否定了3月降息的可能性，令投資人大失所望。

道瓊工業指數下跌317.01點，跌幅0.8%，收在38,150.30點；史坦普500指數跌79.32點，跌幅1.6%，收在4,845.65點；被科技「七雄」全面落馬所累，那斯達克綜合指數大跌345.88點，跌幅2.23%，收在15,164.01點。

不過，史坦普500指數1月仍上漲1.6%，在三大指數中漲幅居首，道瓊工業指數漲1.2%，那斯達克綜合指數漲1%，受到特斯拉(Tesla)和蘋果(Apple)的拖累。

美國10年期公債殖利率周三下降至3.965%，僅略高於2024年初的水準。

七雄中，Alphabet跌幅居首，大跌7.5%，該公司上季廣告銷售額不及華爾街預期。微軟(Microsoft)下跌2.7%，盡管該周二盤後公布兩年多來最大的獲利成長。輝達（Nvidia）下跌2%。

超微（AMD）公布本季財測失色，開盤後股價一度重挫5.5%，收盤跌幅收斂為2.5%。投資人仍然看好新人工智慧微處理器的前景。

法院推翻特斯拉執行長馬斯克560億美元薪酬案後，特斯拉下跌2.2%，1月已下跌25%。

鮑爾周三在Fed決策會議後記者會上表示，他認為Fed不太可能在3月降息。另外，會後聲明也強調，「在對通膨率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間」。

道明證券策略師Oscar Munoz說：「股市多頭若以為Fed會在3月降息，那麼鮑爾似乎已經關上了這扇門。」

周三公布的數據顯示，衡量美國勞動力成本的廣泛指標降溫程度超過預期，這是通膨壓力緩解的新跡象，也為Fed今年降息帶來空間。ADP Research Institute的另一份報告顯示，1月份美國企業新增就業人數10.7萬人，低於預期，薪酬成長也放緩。

在Nationwide的Mark Hackett看來，美股正處於關鍵的十字路口，自去年10月以來強勁漲勢被過高的預期和低迷的業績所抵銷。

不過，華爾街有一句話說，1月如何，全年就如何。根據Stock Trader's Almanac的統計，自1938年以來，大約74%的時間是應驗的。

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