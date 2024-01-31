美國經濟明明很火熱 為何聯準會仍在考慮降息？

各界普遍預料美國聯準會（Fed）將維持利率不變，但會中可能討論降息時機。美聯社

各界普遍預期，美國聯準會 （Fed）於美東時間1月31日下午2時將連續第四次會議維持利率 不變，使利率處於23年來的高點，但政策制定者可能會討論降息 時機。

投資人將密切關注美國央行的政策聲明和Fed主席鮑爾的會後記者會發言，以了解是否有任何跡象顯示3月可能會首度降息。美國整體經濟仍站穩腳跟，就業市場依然強勁，通膨尚未達到聯準會2%的目標，因此目前似乎沒有任何降息的迫切性。Fed官員在最近的公開演講中也表達了同樣觀點。

但近兩年的懲罰性升息，已經凍結了房地產市場，並開始拖累其他經濟領域。因此，如果聯準會太晚出手撤回其激進行動，就會面臨迄今已躲過的風險：美國經濟陷入衰退。

這是因為，如果通膨走低但利率仍然居高不下，就會導致「實質」利率上升，將不必要地擠壓經濟，並帶來失業風險。

開始考慮降息的另一個重要原因是：金融市場的價格仍在反映春季很有機會首次降息。聯準會做決策時，不會正式將股債市納入考慮，但也無意重挫投資人的投資組合。

儘管Fed不會很快發出降息信號，但也可能不會完全排除這種可能性，因為距離其3月19至20日的決策會議還有幾周時間，況且還有許多經濟報告會出爐。

富國銀行資深經濟學家豪斯（Sarah House）接受CNN訪問時說：「我們將檢視他們（Fed官員）對政策限制程度、對勞動市場的擔憂，以及如何看待通膨前景風險的關注。」

豪斯表示，Fed可能在政策聲明中更新對通膨的描述，刪除「仍然處於高檔」的部分，並用更中性的措辭取代。這將顯示Fed正在一步步接近降息。

降息並無迫切性

Fed上月表示不再傾向於升息後，華爾街抓住了這項轉變並且一直在炒作此題材。根據1月中旬的期貨交易行情，3月降息的機率一度高於75%，促使Fed官員站出來透過公開言論來緩和這種狂熱的樂觀情緒。

聯準會理事沃勒曾表示：「當開始降息的時機成熟時，我相信可以而且應該有條不紊、謹慎地降息。」 「由於經濟活動和勞動力市場狀況良好，通膨逐漸降至2%，我認為沒有理由像過去那樣迅速採取行動或降息。」

3月降息的機率降到約37%

舊金山聯準銀行總裁戴利日前對福斯新聞表示：「雖然我認為我們應展望未來，並詢問何時需要進行政策調整，這樣我們才不會束縛經濟，但現在認為這即將到來還為時過早。」戴利今年對利率決策有投票權。

不僅經濟保持良好狀態，官員也明確表示，他們還不相信通膨率一定會朝2%邁進。

因此，這麼快降息的理由是什麼呢？經濟迅速疲軟威脅到大規模失業，這是降息的明顯原因之一。事實上，許多人現在預計通膨率將接近2%，而失業率不會飆升，這種罕見的結果被稱為軟著陸。

但另一個引起關注的擔憂是經通膨調整後的利率上升，這是降息的理由。如果通膨繼續下降，但利率保持在較高水平不變，這本質上意味著「實際」利率正在上升，從而限制經濟並擠壓雇主。

經濟強勁且通膨未上升

最近的經濟數據令人鼓舞。2023年最後幾個月，美國經濟經季節性因素和通膨調整後的年化成長率為3.3%，成長速度健康，不計食品和能源價格的個人消費支出物價指數（PCE）連續第二季穩定在2%。

根據上周發布的最新PCE報告，去年12月消費者支出仍然強勁。 同時，美國消費者近幾個月來繼續增加債務，但這可能還不是一個大問題。事實上，雇主繼續大舉招聘，美國人仍然享有強勁的工資成長，薪資成長超過了通膨，有助於刺激支出並維持經濟的發展。消費者支出約占美國經濟的三分之二。

美國政府本周將發布一系列衡量美國就業市場狀況的經濟數據，其中以周五的非農就業報告最受矚目。