Alphabet上季搜尋廣告營收不如預期 股價盤後下挫逾5%

Google上季搜尋廣告營收不如預期。(路透)

Google 母公司字母（Alphabet）周二發布上季財報，核心事業搜尋廣告部門營收略低於預期，股價盤後下跌超過5%。

去年10到12月這一季，搜尋廣告營收為480億美元，略低於分析師預測的481.5億美元。總體營收扣除合作夥伴付款，金額為723億美元，根據彭博資訊彙編的數據，則是優於分析師預期的710億美元。每股盈餘1.64美元，也優於預期的每股1.59美元。

彭博指出，Google的搜尋引擎目前正面臨更大的不確定性，搜尋廣告收入又令人失望。Google搜尋引擎稱霸全球網際網路多年，是世界各主要監管機關最重大的反壟斷調查對象。新來的競爭也威脅Google的領先地位，例如微軟（Microsoft）、OpenAI 的生成式人工智慧（AI），能以更為對話的方式，回答使用者的問題，廣受歡迎的聊天機器人ChatGPT就是代表。

Insider Intelligence分析師Evelyn Mitchell-Wolf說：「Google的大部分營收來自廣告。在AI領域正謹慎推動計畫，準備真正全面到位的過程當中，做為金雞母的廣告業務表現欠佳，不是好兆頭。」

過去12個月，華爾街對於字母的AI努力，有著很高期待。這推動了字母股價上漲近60%，市值接近2兆美元。如今投資人希望了解，字母何時才能讓AI技術開始創造利潤和營收。

Google加緊腳步把AI融入產品當中，上個月發表了旗下最強大的大型語言模型Gemini。但市場一直擔憂字母的動作太慢，在AI競賽中處於追趕微軟的劣勢。

投資人相當關心的雲端 服務方面，上季雲端部門的營業利益8.64億美元，遠比市場所估的4.27億美元好，但在雲端運算市場上仍然落後於微軟和亞馬遜。上季雲端部門賺錢，讓Google Cloud頭一年出現獲利。

執行長皮伽（Sundar Pichai）對分析師表示，雲端業務成長的部分原因，來自生成式AI的推動。