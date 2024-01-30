微軟仗著AI營收創高 盤後卻因投資人期待更高而下跌

Azure雲端服務營收成長30%，卻令部分高度期待的分析師失望。(路透)

微軟 公布第2季營收創下2022年來最大成長，反映人工智慧（AI ）新產品吸引新客戶。不過雲端 業務未能滿足部分投資人，盤後股價下跌。

微軟周二盤後公布12月31日止一季營收成長18%至620億美元，每股純益2.93美元。彭博調查分析師原估每股純益2.78美元，營收611億美元。

Azure雲端服務營收成長30%，略高於前一季29%的增幅，分析師原估均值為成長28%。

微軟董事長暨執行長納德拉發布新聞稿說：「我們已經從談論AI轉變為大規模應用AI。藉由注入AI至我們的技術工具每一層面，我們爭取更多新客戶，並幫助推動各行各業創造新的效益並提升生產力。」

納德拉藉與OpenAI合作，將微軟打造成AI領域的巨人。不過，部分投資人對微軟雲端事業會有更強表現，導致微軟盤後股價下跌2%，不漲反跌。

Hargreaves Landsdown 分析師Sophie Lund-Yates發給客戶的短評說：「微軟本季要滿足很多期待。」該公司「成績良好，但並沒有達到市場的強烈期待」。

微軟表示，商業雲端產品營收成長24%達到337億美元。微軟去年11月1日向大客戶發布企業版Microsoft 365 Copilot，這是Outlook、Word、PowerPoint和Teams等Office軟體的AI助理。本月，微軟將該產品擴大到中小企業客戶，並推出了每月收費20美元的消費者版本。

微軟財務長Amy Hood受訪表示，AI帶動Azure業績成長提高6個百分點。她表示，客戶對AI產品的興趣也將促使他們在儲存、運算等基礎服務上增加支出，「我們希望成為大家最有信心運作AI模型之所在」。

微軟含Windows作業系統和遊戲業務在內More Personal Computing部門營收增長19%，達到169億美元，部分歸因於微軟以690億美元完成對「決勝時刻」(Call of Duty)發行商動視暴雪公司(Activision Blizzard)的併購。分析師原估168億美元。

Xbox內容和服務營收大增61%，這是微軟首度納入動視暴雪的業績。