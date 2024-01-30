等待Fed決定 史指持平 道指再創新高

華爾街等待聯準會最新的利率決定，史坦普500指數收在平盤附近。路透

華爾街 等待聯準會最新的利率 決定，史坦普500指數收在平盤附近。

史指下跌2.96點或0.06%收4924.97點。道瓊工業指數上漲133.86點或0.35%收3萬8467.31點，今年第七次創收盤新高。那斯達克指數下跌118.75點或0.76%收1萬5509.9點。

交易員關注聯邦公開市場委員會(FOMC)為期兩天的政策會議最新消息。根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨市場消化了維持利率不變的可能性為97%，因此投資人預計會議結束時政策聲明將會改變。

通用汽車公布優於預期的獲利，股價上漲7.8%。網路安全股F5因財報優於預期而上漲0.79%；而電子製造商Sanmina在公布強勁的每股獲利和本季財測後飆升28.2%。

其他方面，家電製造商惠而浦(Whirlpool)全年財測差於預期，股價下跌6.6%。捷藍航空(JetBlue)下跌4.73%，該公司預計2024年營收幾乎不會成長，甚至沒有成長；不含燃油，每可用座位英里的成本將上升到中高個位數。

Calamos Investments資深副總裁庫西克(Joseph Cusick)表示：「就技術面而言，美國股指短期內將會走高。」「但未來幾天基本面風險是否會演變並削弱當前的價格走勢？在空頭占據主導地位之前，處於新的歷史收盤高點的市場仍然需要尊重。」

華爾街剛結束一個上漲的交易日，道指和史指今年第6次創下收盤新高紀錄。至今已有144家企業公布本財報季業績，約占史指的29%。大約79%的業績超出華爾街預期，而過去4季平均為76%。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)表示，今年該是史指其他493支股票大放異彩的時候了。

雖然科技「七巨頭」引領去年市場表現，但他認為今年的漲勢將會擴大，「我們看好羅素2000指數和小型股。」

由於強勁的經濟導致聯準會今年開始降息 ，柯斯汀認為，這將使資產負債表不穩定、浮動利率債務較多的小型股受益。

他補充指出：「隨著聯準會降息，許多擁有強大現金部位的公司一些淨利息收入應該會隨著降息而減少。」

摩根大通表示，比特幣ETF本周開局強勁，基金淨流入重新超過10億元。

分析師沃辛頓(Kenneth Worthington)在給客戶的報告中表示，貝萊德(IBIT)和富達(FBTC)的比特幣ETF在29日出現強勁的資金流入，並繼續領先。

報告指出，「29日是一周多來流量最好的一天，因為最近幾天新推出的ETF一直難以抵消Grayscale的GBTC流出。 貝萊德(BlackRock)的IBIT和富達(Fidelity)的FBTC銷售重新加速接近每天1.8-2.0億元流入的平均水平，為淨流量提供了支撐。」

摩根大通數據顯示，29日淨流入達到10.5億元，受到Grayscale流失52億元的拖累。

對於新ETF來說，流量異常大，而且基金之間的費用戰也似乎正在加速進行。根據文件，管理約3億元資產的景順銀河比特幣ETF(BTCO)，在豁免期結束後將收取0.25%的管理費。該基金之前預計成本為0.39%。

國際貨幣基金(IMF)小幅調升2024年全球成長預測，指出硬著陸的可能性不大，但持續的地緣政治衝突是全球成長的潛在障礙。

IMF在2024年世界經濟展望更新中寫道，「地緣政治衝擊、包括紅海的持續襲擊，導致新的大宗商品價格飆升，而供應中斷或更持久的潛在通膨可能會延長緊縮的貨幣狀況。中國或其他地方的房產業困境不斷加深，加稅和削減支出的破壞性轉變也可能導致成長令人失望。」

即使如此，IMF將2024年全球經濟成長預測調升3.1%，較2023年10月的預測高出0.2個百分點。