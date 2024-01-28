再有新動作 寧德時代與滴滴成立合資公司 布局換電網絡

圖為寧德時代換電品牌EVOGO貴陽觀山湖火車北站。圖／取自澎湃新聞

中國電池製造大廠寧德時代再有新動作。1月28日，寧德時代正式官宣，與滴滴於1月26日成立合資公司，要共謀換電生態網絡的布局。

據寧德時代微信 公眾號消息，寧德時代表示，與滴滴的換電合資公司將依托雙方的技術優勢與營運能力強強聯合。要從叫車場景切入，為許多新能源車輛提供高效換電服務。除成立換電合資公司之外，寧德時代也與滴滴旗下小桔能源形成戰略合作意向，將推動儲充一體等更廣泛新能源領域的合作。

寧德時代指出，此次合作是雙方在公共補能領域的重要策略佈局，雙方將快速規模化鋪設換電站、推廣換電車型，引領產業服務與技術標準，提升資源利用率及社會運作效率。

另，寧德時代提到，滴滴長期以來致力於提升車輛共享率，推動合乘出行、慢行交通、智慧交通發展，協助交通工具的電動轉型。小桔能源專注於探索交通出行領域碳中和解決方案，業務已涵蓋網路加油、智慧充電、虛擬電廠、電力交易、電力輔助服務、企業服務等多個板塊。截至2023年12月底，小桔能源的充電服務已覆蓋190多個城市，累計提供充電服務超6.8億次。

寧德時代補充，公共出行市場具有用戶基數大、補能頻次高、時效性要求強等特點，是換電服務最有價值的應用場景之一。而伴隨此次換電合資公司的成立，滴滴與寧德時代將緊密合作，提升公共補能市場營運效率，推動交通綠色轉型。

此外，澎湃新聞報導，去年以來，在新能源汽車的換電領域，寧德時代的發力重點選擇布局換電生態網絡，拓展換電應用場景，並主攻2B網約車 ，以此與蔚來汽車等車企主導的2C換電模式區分開來。

寧德時代旗下全資子公司時代電服（EVOGO）去年9月聯合美團優選，共同打造中國首個換電社區服務站在廈門投入營運。換電站與自提點結合，採取換電+自提二合一的形式，註冊司機可在EVOGO APP內立享美團優選專屬特惠價格和購物紅包。

2022年1月，寧德時代發表了換電品牌EVOGO， 以及基於車電分離模式的組合換電整體解決方案。方案由「『巧克力換電塊』、快換站、App 」三大產品構成，用戶可以任意選取一到多塊，以配合不同里程的需求。

一新能源汽車行業觀察人士說，從電池容量來看，「巧克力換電塊」更適合入門級別的換電車型，這與目前寧德時代選擇在叫車與計程車等營運車上使用的定位較為契合。截至目前，寧德時代換電服務已在廈門、泉州、合肥、貴陽、福州等城實行。

中國充電聯盟揭露數據顯示，截至2023年底，中國全國換電站總量為3,567座。此前，在2023年1月初全國換電站總量為2,000座，全年增幅約八成。