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美股屢創新高是因為川普？巴隆：不，市場現在關心其他利多

編譯簡國帆／綜合外電
美國前總統川普贏得共和黨在新罕布夏州的黨內初選。（歐新社）
美國前總統川普贏得共和黨在新罕布夏州的黨內初選。（歐新社）

在美國前總統川普代表共和黨參加2024年美國總統大選的機率日增之際，史坦普500指數連三天衝上歷史新高，引發一些人揣測「川普行情」也是因素之一，但策略師認為，總統大選的影響還沒這麼快反應，美股上漲是因為其他利多。

川普上周贏得贏得愛荷華州共和黨初選後，延續如虹氣勢，23日又於新罕布夏州初選擊敗對手前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley），鞏固他作為共和黨總統參選人最熱門人選的地位，也有助他提前結束黨內提名之爭，把精力集中在和現任總統拜登捉對廝殺。海莉則拒不退選，誓言繼續努力。拜登也已贏得民主黨的新罕布夏州黨內初選。

隨著川普再度角逐白宮的前景益加明朗，「川普概念股」掀起投機狂潮。自稱迎合「熱愛自由美國人」的線上市集PSQ控股公司股價22日大漲25%，曾為川普2020年競選團隊設計應用程式（App）的Phunware今年來狂漲400%，計畫與川普媒體與數位集團合併的特殊目的收購公司（SPAC）Digital World併購公司今年也暴漲190%。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Evercore ISI首席股票策略師伊曼紐指出，客戶已開始詢問關於川普勝選對股市影響的問題。

他認為，由於川普提議對所有進口產品加徵10%關稅，美國市場營收占比79%的小型股，是潛在的相對受益者。銀行股也有望獲提振，川普任命的Fed理事鮑曼，便反對Fed金融監理副主席巴爾提出的提高銀行資本準備金要求規範。

不過，SPDR史坦普銀行指數型基金（ETF）今年來跌0.8%，主要為小型股的羅素2000指數也跌逾2%。

Ironsides總體經濟公司研究部門主管納普說，目前沒有證據顯示美股漲勢與總統選舉結果有關，「若市場預期川普或海莉勝選，銀行股原該表現強勁」。

川普選情也還有很多不確定性，例如科羅拉多州最高法院裁定川普無權參與該州共和黨初選所衍生的訴訟。CBIZ投資顧問服務公司投資長菈絲本指出，現在市場要交易2024年大選，還言之過走，市場必須先等著許多不確定性塵埃落地。

納普和菈絲本都認為，勞動節（9月2日）前後可能是投資人開始考慮總統大選結果的關鍵轉捩點，因為屆時除了兩黨死忠支持者，人們也將被夏秋經濟表現所影響。

巴隆周刊指出，迄今驅動市場的因素，主要是美國經濟熱絡、以及科技股屢創新高。在美國零售銷售和上周首次申領失業救濟金人數證實經濟運作稅唱後，市場開始出現榮景，同時有人工智慧（AI）題材加持的輝達（Nvidia）和超微（AMD）股價今年來都已漲二位數。

川普 共和黨 美國總統大選

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