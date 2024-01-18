美股盤前重點／台積電看好AI前景 國際運價一周大漲23%

美股18日盤前小幅上漲。路透

美股期指18日盤前上漲，投資人試圖從前一個交易日的下跌站穩腳跟。在紅海危機發酵之際，運價已升抵前年9月來新高。

台積預期今年營收成長

台積電 18日表示，預估今年營收至少成長20%，比整體晶片 市場估計10%的成長幅度加倍，激勵台積電美國存託憑證（ADR）紐約18日盤前躍漲5.2%，並激勵美國晶片類股走高，輝達盤前股價挺升1.8%，蘋果也漲1.6%，。

台積電預估，本季營收可能低於上季，但接下來幾季可望逐季成長。台積電預期，高效能運算（HPC）應用的需求很強，而第1季智慧型手機市況可能減弱。

紅海危機衝擊 運價一周來大漲23%

葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）持續攻擊行經紅海的商船，美國把胡塞組織重新列入恐怖主義組織名單，但胡塞表示不會改變立場，紅海情勢未見緩解。

彭博資訊彙整資料顯示，根據Drewry世界貨櫃指數，在止於1月18日的當周，主要跨洋貿易航線的40呎貨櫃加權平均運價已比前一周大漲23%至3,777美元，為2022年9月來最高。

航運巨頭馬士基18日提供給客戶的最新報告則指出，北歐港口的天候相關干擾，以及船舶避開紅海航道，正導致貨櫃碼頭出現壅塞。

摩根大通執行長戴蒙謹慎看待經濟

戴蒙17日在世界經濟論壇（WEF）說，在金融與地緣政治風險的影響下，對今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度。他說，「有幾股非常強大的力量將在2024年、2025年影響我們，例如烏克蘭戰事、以色列和紅海的恐怖活動，以及量化緊縮（QT）」。

蘋果Apple Watch仍遭禁售，變通繞過禁令

美國聯邦上訴法院已拒絕延長暫緩執行蘋果Apple Watch Series 9和Ultra 2等智慧手表的進口禁令，意味著這些具備血氧檢測 功能的智慧手表18日起又遭禁售。為了因應，蘋果改為販售不具血氧檢測功能的產品。