Fed官員示警：若太早降息 通膨率恐如翹翹板波動

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）。(路透)

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，如果決策官員太早降息 ，通膨率可能會有如翹翹板般上下波動，他警告說，未來幾個月，通膨率要朝向央行 2%目標下滑的速度可能會放緩。

美國通膨率在2022年夏季攀抵數十年來最高水準後，在去年下半年已大幅回落，為聯準會（Fed）官員考慮降息鋪平道路。目前基準利率處在5.25%-5.5%的23年高點。

不過，英國金融時報14日報導，今年有Fed決策投票權的波斯提克表示，他預期通膨變化的進展會大幅減緩，「存在通膨率可能全然停滯不動的一些風險」。

波斯提克這番言論是在美國去年12月消費者物價指數（CPI）公布之前提出的，12月CPI上升至3.4%，高於11月的3.1%。

雖然波斯提克承認物價壓力下降的速度比他去年的預期更快，但他仍然認為，到今年底，通膨率可能會降至2.5%左右，要到2025年才能進一步降至聯準會的目標。

波斯提克在Fed去年12月的決策會議後表示，利率必須按兵不動直到今年夏季，如此審慎是因為美國經濟面臨不確定性，「通膨必須堅穩地且確定地回到我們的2%目標。如果我們展開寬鬆，而通膨開始像翹翹板一樣上上下下，會是個糟糕的結果。那會削弱人們對經濟展望的信心。」

雖然Fed決策官員對於物價壓力回復到疫情前的水準日益有信心，但多數決策成員希望在改變貨幣政策立場前要有耐心；相較下，投資人較為躁進，市場定價顯示今年將降息6碼，而且從3月展開降息。這有別於央行決策官員預期的3次降息，而波斯提克更預期只有兩次降息。

波斯提克說：「市場聽到了我們的說法，我們對降息的預估相當明確。但我的感覺是，他們認為通膨下滑的速度比我預期還快。」

他警告說，葉門青年運動組織（又譯胡塞）攻擊船隻，導致蘇伊士運河航運受干擾、運價近期再度飆升，是必須「非常密切」關注的情勢。物流研究業者Xeneta 的數據顯示，過去一個月，40呎貨櫃從亞洲運往歐洲的成本在過去一個月已飆升近150%。

波斯提克表示：「觀察中東衝突和對貨櫃船的攻擊影響，有多大程度會影響我所在轄區企業的成本結構，是非常令人關注的。」

另外，他認為失業率在僅僅3.7%的水準，就業 市場依然過度強勁，無法讓Fed把焦點從抗通膨轉向創造就業。

至於一些決策官員在12月會議上表示，Fed可能很快必須減緩縮減資產負債表的措施，波斯提克說，他正在仔細觀察流動性的狀況，「目前我們沒有見到任何貨幣市場情勢顯示我們正接近準備金不足的情況」。