中國開發商「奧園」61億美元境外債重整計畫 獲法院批准

中國奧園61億美元境外債重整計畫獲法院批准，至此其境外和境內債務重整流程都已完成。圖為奧園在香港的一處辦公大樓建築工地。（路透資料照片）

步上「恒大 」後塵的中國房產開發商「中國奧園」上月20日向美國紐約法院聲請破產 保護，進行債務重組後，最新消息是，該公司的境外債重整計畫已獲得開曼群島法院、英屬維京群島法院及香港 法院批准。至此，中國奧園的境外和境內債務重整流程都已完成。

綜合澎湃新聞、智通財經報導，中國奧園在12日上午公告上述訊息。在早前10日的股東特別代表大會上，該公司已通過了發行強制可轉換債等相關議案。

根據此次核准生效的重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換，包括4隻共計23億美元的新債務工具展期至2031年，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。

報導指出，去年9月，中國奧園存續的12隻境內標準化公開債務產品全部通過整體展期，加上這次的境外債重整成功，中國奧園目前的境外和境內債務重整流程都已完成。

值得一提的是，在重組後8年的時間中，中國奧園預計將減少境外債務支付壓力本息49億美元。且未來兩三年內，中國奧園在境外公開市場未有剛性還債壓力，可以將有限的現金資源聚焦保交付、保兌付、保經營重點工作

根據中國奧園先前發布的數據，去年中國奧園實現約3.54萬套房源交付，交付面積約413萬平方公尺，交付總量超過2022年全年。