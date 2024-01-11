通膨數據上升 股指收盤持平

12月消費者物價指數(CPI)報告略高於預期，反映當月消費者物價上漲0.3%，年率上漲3.4%。(美聯社)

新一輪通膨數據反映12月消費者物價上漲後，美股收盤持平。

那斯達克指數微升0.54點至1萬4970.19點。道瓊工業指數上漲15.29點或0.04%收3萬7711.02點。史坦普500指數微跌3.21點或0.07%收4780.24點。盤中史指一度高於歷史收盤高點4,796.56點。

12月消費者物價指數(CPI)報告略高於預期，反映當月消費者物價上漲0.3%，年率上漲3.4%。《道瓊》調查的經濟學家先前預測12月CPI將上漲0.2%，較去年同期上漲3.2%。

然而，排除波動較大的食品和能源價格的核心CPI與預期相符，顯示通膨壓力持續但有所緩解。數據顯示未來降息的速度可能會較慢。

Global X投資 長麥爾(Jon Maier)表示：「CPI的上漲是對經濟復甦的不可預測性和宏觀經濟數據的模糊性的重要提醒。」「市場可能需要為潛在的波動做好準備，因為聯準會可能會維持或可能加強其限制性貨幣 政策立場，以應對這些通膨壓力。」

CPI數據推動殖利率上升，10年期公債利率升至4.068%的高點，隨後回落超過4個基點至3.985%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，市場趨勢在一定程度上受到圍繞聯準會降息時間表的溫和預期以及獲利恐慌的影響。本周將拉開第4季財報季的序幕，銀行業巨頭美國商銀、富國銀行和摩根大通將於12日公布業績。

他說，「財報增加了投資人的躁動。」「我們正處於獲利前階段，有點緊張，因為在12月31日，最後一季的獲利預計將成長2.1%，現在預計將成長1.7%。」

卡森集團全球宏觀策略師瓦吉思(Sonu Varghese)表示，大型銀行12日的財報應該反映出消費者普遍強勁，應會為美國經濟和名目GDP成長帶來更樂觀的前景。

比特幣 ETF在交易首日上漲，因為加密貨幣價格也小幅上漲。早盤比特幣一度觸及4.9萬元大關，隨後跌至4.6萬元上方。在此之前，美國證券交易委員會(SEC)10日批准變更規則，為比特幣ETF打開大門，並擴大投資人使用旗艦加密貨幣的機會。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，6日一架波音737 Max 9飛​​機側面的一塊面板在飛行途中爆炸後，已對波音展開調查。

FAA表示，調查將深入調查波音公司是否「未能確保成品符合其批准的設計，並處於符合聯邦航空局規定的安全運行狀態」。

波音公司收盤下跌2.27%。

Valkyrie Investments資訊長麥克勒格(Steven McClurg)表示，比特幣的波動似乎是合理的交易活動，而不是新ETF給加密貨幣市場帶來壓力的跡象，「價格走勢其實相當接近預期。預計價格會達到或超過4.8萬元，結果確實如此，然後結果相當不錯。當價格出現這樣的上漲時，總是有人會出售。」

他也表示，即使考慮到比特幣的一些複雜性，至今ETF的交易也比較順利，「當天開始時成交量增加很多，而且似乎正在趨於平穩。這是這類ETF首發的典型特徵。」

在SEC批准第一批美國現貨比特幣ETF上市後，隨著加密貨幣價格在波動性交易中回落，比特幣礦商回吐早盤漲幅。

最大的兩支礦業股Marathon Digital和Riot Platforms均下跌超過12%。 華爾街最受青睞的Iris Energy和CleanSpark分別下跌6.36%和7.26%。比特幣價格自2021年12月以來首次短暫飆升至4.9萬元以上，投資人紛紛獲利了結後又回落至4.6萬元水平。

礦工股是2023年股市漲幅最大的股票之一。Marathon上漲近590%，而Riot則上漲超過350%。CleanSpark和Iris Energy漲幅超過400%。