彭博：台灣選舉升高地緣政治風險 連美國「7巨頭」科技股都易遭殃

台灣13日舉行總統大選，台灣地緣政治風險升高，可能連公認為堅不可摧、零風險的美國「七大巨頭」科技股都會輕易受打擊。因為美國和中國為了發展自己的資訊科技（IT）產業，都依賴台積電供應晶片。（歐新社）

彭博資訊報導，台灣13日舉行總統大選，如果自詡「務實台獨工作者」的民進黨候選人賴清德當選，可能引起北京某種反應，撇開最糟夢魘情境（美中軍事衝突）不談，台灣地緣政治風險升高，可能連市場公認堅不可摧、零風險的美國「七大巨頭」科技股都會輕易受打擊，難逃台灣選舉後果影響。

美國銀行（BofA）發布的2024年「十大驚奇」清單，就把這些美國巨型科技股恐受地緣政治風險影響的可能性列入其中。這七大科技巨人是：蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、微軟、輝達 （Nvidia），以及特斯拉。

台灣選總統 美國七巨頭科技股警戒

美銀策略師寫道：「根據戰略與國際研究中心（CSIS），蘋果、亞馬遜、Google和輝達等『七大巨頭』公司，超過90%的晶片 都由台灣廠商製造。依賴度升高，已使他們與台積電 （TSMC）的相關性升到66%的紀錄高點。由於這同一群公司占史坦普500指數的比重達到空前高峰，萬一地緣政治緊張情勢升級擾亂半導體供應，整個美國股市敏感度甚於以往。該區緊張情勢持續升高，據我們推測，相關風險將會反映在2024年巨型成長股的股價上。」

值得注意的是，2023年彭博七巨頭指數大漲，台積電美國存託憑證（ADR）表現大幅落後，由此看來，台積電股價已反映地緣政治風險，但美國「七大巨頭」股價尚未反應。

這七家科技公司市值巨大，更加深美股受波及的顧慮。阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克指出，這七大巨頭的市值加起來，已比加拿大、日本和英國股市的市值總和還要大。FactSet數據顯示，目前「七大巨頭」市值合計將近12兆美元，大約是美國羅素2000小型股指數的四倍多。

StoneX金融公司總經策略師德魯亞德指出，光是去年，這七家公司合計的市值就激增5.4兆美元，相當於歐元區大型經濟體德國、法國、義大利和西班牙的市值加總。

美銀團隊另指出，以往美國股市高度集中在科技股時，往往指向某種「市場事件」可能發生。由於科技已成為高度全球化的產業，這種集中度也使市場更容易暴露於地緣政治風險。

彭博資訊專欄作家歐瑟士說，以上顧慮不表示「七大巨頭」股即將崩跌，而是凸顯出如果這些股票走勢大逆轉，勢必牽連甚廣，許多投資人將賠錢。

短期風險不大但長期風險堪虞

這種風險有多高呢？Fulcrum資產管理公司董事長戴維斯認為，短期風險不那麼大，因為美國和中國為了發展自己的資訊科技（IT）產業，尤其是人工智慧（AI）技術，都依賴台積電供應晶片。

戴維斯說：「在短期內，不論是美國或中國，都不能冒著台積電供應中斷的風險，但兩國都設法強化自己的本土晶片設計與生產能力，以降低對台廠生產的依賴。」

戴維斯認為，對中國而言，最重要的經濟與軍事策略考量，不會因為台灣選出新總統而有所改變；不過，他說：「長期觀之，令人非常擔憂。這些考量可能在未來數年或數十年發酵，但不至於在今後數月之內發生。」