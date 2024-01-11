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路透：台灣大選在即 市場慎防震盪 這些股票有買進機會

編譯葉亭均／即時報導
隨著1月13日台灣即將舉行總統大選，路透報導，投資人正慎防市場震盪。（本報系資料照片）
隨著1月13日台灣即將舉行總統大選，路透報導，投資人正慎防市場震盪。（本報系資料照片）

隨著1月13日台灣即將舉行總統大選，路透報導，投資人正慎防市場震盪，而台灣的晶片業備受關注。此前中國稱台灣選舉是「和平與戰爭」的重要抉擇。

儘管台灣股市去年大漲27%、締造2009年來最亮麗年度表現，外資也投入台股34.5億美元，但現在即將大選，兩岸緊張局勢升級，而且台灣也是美中緊張局勢的主要爆發點，這令投資人感到不安。

在野的台灣民眾黨和國民黨都承諾，如果他們贏得總統大選，將重新啟動與中國的對話。

路透彙整一些投資人的看法分析，如果執政黨民進黨贏得總統選舉，可能會導致一些投資人所說的台股和台幣遭遇短線拋售，避險環境將令晶片和科技股承受壓力。

選舉後的市場焦點將集中在MSCI除日本外亞洲科技股以及美國晶片製造商英特爾、輝達（Nvidia）、美光和費城半導體指數。

一些投資人可能會逢低買進。路透指出，在一家為客戶管理180億台幣台股資產的台灣基金公司，一位經理人認為，台積電等晶片相關股票和AI股票的任何下跌都是買入機會。

另一方面，中國周四警告選民，民進黨候選人有可能引發兩岸對抗和衝突。這樣一來，焦點將完全集中在中國對民進黨勝選作何反應上。

根據Lazard地緣政治顧問團隊的一份報告，中國可能會在台灣周圍展示軍事實力，包括大規模的空軍和海軍演習，「任何展示軍事實力的核心訊息都將是，北京願意將來在必要時使用武力完成統一大業」。

投資人指出，當選總統將於5月就職，這為投資人評估大選的影響提供了時間。

路透指出，另一方面，如果國民黨獲勝，人們會預期中國和台灣之間的關係將會改善，進而推高台幣和台股。

紐約梅隆投資管理公司亞洲總體和投資策略主管米特拉（Aninda Mitra）表示，可能會出現波動，「但基本面是否會在大選次日發生巨大變化？我非常懷疑。人們還需要幾周甚至幾個月的時間才能弄清新的運作方式」。

不過，路透報導指出，分析人士表示，在野黨的勝利可能會提升中國加快台灣統一計畫的風險，並對半導體供應鏈蒙上陰影。

這位台灣的基金經理人說：「沒有人知道本周六的選舉之後會發生什麼...結果應該不會極端到中國發動戰爭的程度」。

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