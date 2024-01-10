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蘋果漲不動了？今年第3度遭降投資評級 他喊市值見頂了

編譯葉亭均／即時報導
蘋果公司股票今年來三度遭券商與研究業者調降投資評級。（路透）
蘋果公司股票今年來三度遭券商與研究業者調降投資評級。（路透）

股票研究與交易公司Redburn Atlantic周三（10日）調降蘋果股票投資評級，表示蘋果公司的市值已經見頂了，因為該公司依然面臨競爭的不利因素。這也是今年來蘋果第三度遭到類似的降評。

巴隆周刊報導，Redburn Atlantic分析師寇威爾（James Cordwell）將蘋果股票的投資評級從「買進」調降至「中立」，但維持蘋果目標價在每股200美元。

蘋果股價10日收盤上漲0.57%至每股186.19美元，今年來累計下跌3.3%。

寇威爾說：「雖然我們預期iPhone在2024年成返成長，但未來幾年成長空間有限，預期3月這一季表現平淡，可能影響對這一展望的信心。」

蘋果沒有立即回覆置評請求。

寇威爾擔憂的理由之一，是蘋果公司在中國大陸市場面臨的競爭局面，因為華為等業者提供的較平價手機正在奪取市占。

根據研調機構Counterpoint Research在1月2日公布的數據，蘋果在中國高階智慧手機的市占率2023年下滑至71%，低於前一年的75%；相較下，華為的市占率則從3%攀升至5%。

寇威爾說：「由於（華為導致）競爭環境加劇與地緣政治緊張情勢，使得環境對於蘋果愈來愈不有利，我們認為中國可能是拖累未來幾年表現的一項風險。」

他同時指出，蘋果股票的估值現在反映出「蘋果的溢價狀態」。依據未來一年的獲利預估計算，蘋果股票目前本益比約27.6倍，高於過去五年平均值的24.2倍。

這也是今年來繼巴克萊、Piper Sandler後，第三家調降蘋果股票評級的業者。

看好蘋果股票的分析師變得較少了。在FactSet追蹤的44位分析師中，25位給予買進評級，但15位給予中立、4位給予賣出評級；相較下在去年同期，42位分析師中有30位給予買進、8位給予中立、4位建議賣出。

長期看多蘋果的Evercore分析師達里安尼（Amit Daryanani）在1月6日的報告中表示，雖然投資人擔心iPhone的需求，但他認為近期股價下滑代表著買進機會。他給予蘋果「優於大盤」的評級，目標價每股220美元。

達里安尼說：「值得注意的是，雖然中國需求正在減弱（華為的逆風因素），這正被美國和其他新興市場（印度）的轉強而抵銷。」

他表示：「除此外，我們認為即便需求走軟，蘋果有許多方式來保護他們的淨利與自由現金流，透過毛利率擴張與營業支出控制的方式」。

華為 投資 iPhone

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