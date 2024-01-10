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蘋果「全球市值王」寶座岌岌可危 微軟在後虎視眈眈

編譯葉亭均／即時報導
蘋果今年來股價表現不佳，微軟可能奪走蘋果的「全球市值龍頭」寶座。（路透）
蘋果今年來股價表現不佳，微軟可能奪走蘋果的「全球市值龍頭」寶座。（路透）

蘋果公司近期股價走跌，原因包括投資人擔心iPhone需求疲軟。這也使得蘋果的「全球市值王」寶座很可能拱手讓給微軟（Microsoft）。

蘋果股價去年大漲48%，但市場對智慧手機需求的新疑慮，拖累蘋果公司股價今年來下跌超過3%；微軟股價在2023年飆升57%後，今年迄今上漲近2%。

蘋果股價周三（10日）收盤上漲0.57%至每股186.19美元，微軟股價則上漲1.86%至382.77美元，進一步削弱了蘋果的領先地位。依據路透估算，目前蘋果市值為2.866兆美元，微軟為2.837兆美元。

蘋果市值在12月14日曾達到3.081兆美元的峰值，而微軟市值在11月28日攀高至2.844兆美元。

Jefferies分析師本周的報告中表示，2024年第一周，iPhone在中國銷量下降30%，進一步顯示來自華為等中國品牌的競爭壓力愈來愈大。

蘋果公司的Vision Pro混合實境（MR）頭戴裝置2月2日將開始在美國銷售，這是蘋果公司自2007年推出iPhone以來的最大規模產品上市。不過，瑞銀周一的報告中估計，Vision Pro的銷量對蘋果2024年每股盈餘來說「相對不那麼重要」。

自2018年以來，微軟曾數度短暫超越蘋果成為市值最高的公司，最近一次是在2021年，當時與疫情相關的供應鏈短缺疑慮打擊了蘋果股價。

這兩檔科技股的本益比都相對較高。根據LSEG的數據，蘋果公司依照預估獲利計算的本益比為28倍，遠高於過去10年平均的19倍；微軟依照預估獲利計算的本益比約31倍，也高於10年平均的24倍。

根據LSEG數據，分析師平均認為蘋果去年第4季營收將成長0.7%，達到1179億美元。這將是蘋果四個季度以來首次出現營收年比成長。蘋果將於2月1日公布財報。

相較下，分析師預期，微軟即將公布的財報將顯示，在雲端業務持續成長的推動下，上季營收將成長16%至611億美元。

微軟 iPhone 雲端

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