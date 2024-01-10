紐約聯準銀行總裁：利率已高到足以使通膨降向Fed目標

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯認為，貨幣政策現已緊縮到足以引導通膨回歸聯準會目標的程度。（路透）

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）認為，貨幣政策現已緊縮到足以引導通膨回歸聯準會 目標的程度，但暗示決策官員在降息 前還需要看到更多通膨降溫的證據。

威廉斯周三在紐約州White Plains發表事先準備好的講詞說：「我的基本情境是，貨幣政策當前的限制性立場將繼續恢復平衡，並使通膨率回到我們的2%長期目標。」

他還說，「預計我們將必須維持政策的限制性立場一段時間，才能完全實現目標，而且只有當我們確信通膨正朝著2%的目標持續邁進時，回調政策限制性的程度才合適。」

威廉斯的口吻與去年12月15日不同，他當時說，近期擺在聯準會官員面前的問題是政策是否已達到「足具限制性」的地步、可以確保通膨率回歸2%。他那時還說，官員「並未認真討論降息」。不過自此之後，不少其他決策官員表示，通膨若繼續下降就對降息持開放態度。

決策官員本月開會時料將維持利率 不變，給他們自己更多時間評估，將利率從近零水準大幅上調至5%上方後的經濟狀況。與此同時，債券交易員正押注聯準會的緊縮周期將戛然而止，儘管其對3月降息的預期已經回落。

上周公布的數據顯示，美國12月非農就業加速成長，薪資漲幅也超過預期。儘管借貸成本居高不下，但強勁的勞動市場確保了消費支出的穩定和經濟的健康成長。與此同時，通膨已放緩，周四發布的消費者物價數據預計將顯示進一步走軟。

威廉斯也似乎對通膨前景也更加樂觀。他說：「我不擔心通膨率過高下不來——比如3%或4%，事情正朝向正確的方向發展。」

威廉斯最新講話反駁了達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）有關決策層應該開始討論放緩縮表步伐的說法。他表示，銀行準備金與央行啟動量化緊縮前的水準相比，變化不大。